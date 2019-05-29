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AB Konseyi uzay araştırmalarıyla ilgili yeni kurallar kabul etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Mayıs () – Avrupa Birliği Konseyi, uzay araştırmalarının daha rekabetçi bir Avrupa Birliği ekonomisini desteklemesi için yeni kurallar kabul etti. Konsey üyeleri, AB’nin küresel gücünü güçlendirme ve uzay...

AB Konseyi uzay araştırmalarıyla ilgili yeni kurallar kabul etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Mayıs () – Avrupa Birliği Konseyi, uzay araştırmalarının daha rekabetçi bir Avrupa Birliği ekonomisini desteklemesi için yeni kurallar kabul etti.
Konsey üyeleri, AB’nin küresel gücünü güçlendirme ve uzay alanında uluslararası işbirliğini teşvik etmenin yollarını ele aldı. Bakanlar uzayla ilgili daha fazla araştırma ve yenilik çağrısı yaparken, aynı zamanda AB uzay sektöründe uluslararası işbirliği ve uzay diplomasisinin önemine değindiler ve küresel uzay yönetiminde AB’nin de aktif bir şekilde yer almasının önemini vurguladılar.
Konuyla ilgili, AB Dönem Başkanı Romanya'nın Araştırma ve Yenilik Bakanı Nicolae Hurduc şu değerlendirmeyi yaptı:
“Uzay sektörü rekabetimizi, yenilikçi eylemlerimizi ve girişimciliğimizi artırmamız için büyük fırsatlar sunuyor. Liderliğimizi uluslararası kapsamda korumak için kabiliyetlerimizi ve kapasitemizi güçlendirmeliyiz.
“Bugünkü tartışmalar, araştırma ve yenilikçiliğin rekabetçi AB ekonomisinin önemli bir parçası olmaya devam etmesi için alınması gereken stratejik kararları belirlememizde yardımcı oldu.”

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