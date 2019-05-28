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AB Konseyi rekabetçi bir tek pazar için yeni kurallar kabul etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Mayıs () – Avrupa Birliği Konseyi, “rekabetçi bir tek pazar amacıyla” hazırlanan yeni kuralları kabul etti. Konsey açıklamasında söz konusu kararların, Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi’nin...

AB Konseyi rekabetçi bir tek pazar için yeni kurallar kabul etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Mayıs () – Avrupa Birliği Konseyi, “rekabetçi bir tek pazar amacıyla” hazırlanan yeni kuralları kabul etti.
Konsey açıklamasında söz konusu kararların, Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi’nin tek pazar konusuna, özellikle dijitalleşme ve hizmet sağlama özgürlüğü başta olmak üzere bütün politikaları bir arada toplayacak ve mevcut engelleri kaldırıp yenilerinin oluşmasını engelleyecek bir yaklaşım çağrısının ardından alındığı belirtildi.
Gelişmelere ilişkin, AB Dönem Başkanı Romanya'nın Araştırma ve Yenilik Bakanı Nicolae Hurduc şu değerlendirmeyi yaptı:
“Rekabetçi tek pazar yaklaşımı, Avrupa ekonomisinin küresel alanda rekabeti ve kuvveti için büyük bir başarı ve dönüm noktasıdır. Bugün kabul edilen kurallar, bütün işletme ve vatandaşlara yarar sağlayacak yaptırımların tamamıyla uygulandığı, daha bütün, verimli ve dijital çağa uygun bir tek pazar oluşturulması için almaya kararlı olduğumuz önlemlerin ciddiyetini yansıtıyor.”

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