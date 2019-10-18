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AB Konseyi: Christine Lagarde yeni ECB başkanı olarak atandı
Avrupa Konseyi, eski Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde’ın Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlığının onaylandığını ve Lagarde’ın 1 Kasım’da göreve başlayacağını duyurdu. Konsey’den yapılan açıklamada, “Konsey,...
EKONOMİ 18.10.2019, 16:50
Avrupa Konseyi, eski Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde’ın Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlığının onaylandığını ve Lagarde’ın 1 Kasım’da göreve başlayacağını duyurdu.
Konsey’den yapılan açıklamada, “Konsey, Christine Lagarde’ı önümüzdeki sekiz yıllık dönem boyunca Avrupa Merkez Bankası’nın yeni başkanı olarak atadı” denildi.
Konsey’den yapılan açıklamada, “Konsey, Christine Lagarde’ı önümüzdeki sekiz yıllık dönem boyunca Avrupa Merkez Bankası’nın yeni başkanı olarak atadı” denildi.
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