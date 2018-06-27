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AB ilaçlandırılmış yem regülasyonunu onayladı

İstanbul, 27 Haziran () – Avrupa Birliği (AB) elçileri Daimi Temsilciler Meclisi’nde, 19 Haziran’da Bulgar Konsey Başkanlığı ve AB Meclis üyelerinin ortak karar verilen ilaçlandırılmış yem regülasyonunu onayladı. AB Konseyine göre,...

AB ilaçlandırılmış yem regülasyonunu onayladı

İstanbul, 27 Haziran () – Avrupa Birliği (AB) elçileri Daimi Temsilciler Meclisi’nde, 19 Haziran’da Bulgar Konsey Başkanlığı ve AB Meclis üyelerinin ortak karar verilen ilaçlandırılmış yem regülasyonunu onayladı.
AB Konseyine göre, yeni kuralların amacı, AB'de ilaçlı ve ara ürünlerin üretimini, pazarlamasını ve kullanımını yüksek bir güvenlik seviyesinde çıkararak, ülkeler arasında uyumlu hale getirmek ve bu alandaki teknik ilerlemeyi yansıtmak olarak belirtildi.
Bulgaristan Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı ve Konsey Başkanı Rumen Porodzanov konuyla ilgili şöyle konuştu:
“Bugün puzzle’ın son parçasını koyduk: hayvan ilaçları paketi tamamlandı, sektör oldukça yararlı modern kurallarla donatıldı. Rekabetçilik ve yenilikçilik ticareti arttıracak ve AB’nin antimikrobik dirençle olan mücadelesine destek olacak.”

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