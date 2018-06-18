AB Güney Pasifik balıkçılık yönetimine yeni kurallar getiriyor

İstanbul, 18 Haziran () – Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi, Güney Pasifik Bölgesel Su Ürünleri Yönetimi Organizasyonu Anlaşma Bölgesi'nde (SPRFMO) yönetim, koruma ve kontrol önlemleri kapsamında var olan kuralların gözden geçirilerek güncelleneceğini duyurdu.

Konsey yayınladığı basın açıklamasına göre, yeni kurallar SPRFMO’nun kabul ettiği koruma ve yönetim önlemlerinin AB yasalarına doğru ve uygun bir şekilde yerleştirilmesini hedefliyor.