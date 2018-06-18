AB: Çevresel sorunların çözümü için önlemler arttırılacak

İstanbul, 18 Haziran () – Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi, çevresel sorunların çözümlerinin hızlanması için alınan önlemlerin güçlendirilmesi talebinde bulundu.

Konsey, Aarhus Anlaşması kapsamında çevresel sorunlar sürecinde bilgiye erişme, karar verme aşamasında halk katılımı ve çözüme ulaşmada Konsey, alınan önlemlerin güçlendirilmesinin hedeflendiğini duyurdu.

Konsey’in Aarhus Anlaşması’nın çevresel sorunların çözümünde belirlediği şartların karşılanmadığı iddiasıyla oluşturulan talep kapsamında Avrupa Birliği’nin konuyla ilgili yasa tasarısının gözden geçirilmesi dâhil olmak üzere, sivil toplum örgütleri ve halkın çevresel sorunların çözümüne ulaşması için çeşitli önlemler alınacağı belirtildi.