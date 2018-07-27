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AB Birleşik Krallık'ın yeni ticaret önerisinin ana unsurlarını reddetti

İstanbul, 27 Temmuz () - Avrupa Birliği'nin Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier, Birleşik Krallık'ın yeni Brexit Bakanı Dominic Raab ile birlikte müzakerelerde Ekim ayına kadar bir anlaşmaya varılması konusunda kararlılığı paylaştıklarını...

AB Birleşik Krallık'ın yeni ticaret önerisinin ana unsurlarını reddetti

İstanbul, 27 Temmuz () - Avrupa Birliği'nin Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier, Birleşik Krallık'ın yeni Brexit Bakanı Dominic Raab ile birlikte müzakerelerde Ekim ayına kadar bir anlaşmaya varılması konusunda kararlılığı paylaştıklarını ifade etmelerine karşın, Birleşik Krallık'ın yeni ticaret önerilerinin ana unsurlarını reddetti.
Brüksel'de üç gün süren müzakerehlerin ardından Birleşik Krallık'ın Brexit Bakanı Raab ile ortak basın toplantısı düzenleyen Barnier, Birleşik Krallık'ın yetkililerinin Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki yeni AB sınırında takılmalardan kaçınma çabaları çerçevesinde AB adına gümrük vergisi toplama önerilerinin kuşkucu Avrupalıları ikna edemediğini vurguladı.
Barnier, "AB gümrük politikası ve kurallarının uygulanmasını, KDV ve diğer vergilerin toplanmasını üye olmayan bir ülkeye devredemez, havale edemez" dedi ve ekledi:
"Her türlü gümrük anlaşması veya gümrük birliği bu ilkeye saygılı olmalı. Birleşik Krallık kendi parasının, yasalarının ve sınırlarının kontrolünü geri almak istiyor; biz buna saygı göstereceğiz. Ancak AB de kendi para, yasa ve sınırlarının kontrolünü istiyor. Birleşik Krallık da buna saygılı olmalı."

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