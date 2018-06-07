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AB, atığını karada boşaltan gemilere teşvik sağlayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Haziran () – Avrupa Konseyi Avrupa’da limanların temiz tutulmasına yönelik bir dizi yeni düzenleme getirdi ve yeni düzenlemeye göre gemiler atıklarını denize boşaltarak finansal avantaj sağlayamayacak ve atıklarını...

AB, atığını karada boşaltan gemilere teşvik sağlayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Haziran () – Avrupa Konseyi Avrupa’da limanların temiz tutulmasına yönelik bir dizi yeni düzenleme getirdi ve yeni düzenlemeye göre gemiler atıklarını denize boşaltarak finansal avantaj sağlayamayacak ve atıklarını karada boşaltan gemilere teşvikler sağlanacak.

Konsey, çöplerin açık denizlere boşaltılmasıyla mücadele kapsamında, liman tesislerine ilişkin düzenlemeleri güncelledi ve atıklarını karada boşaltan gemilere bazı teşvikler sağlanmasına karar verdi. 

Bulgaristan Ulaştırma, Bilişim, Teknoloji ve İletişim Bakanı Ivaylo Moskovski konuya ilişkin açıklamasında, “Bu düzenleme denizcilik ulaşımını daha çevredostu hale getirmek adına çok önemli bir enstrüman” dedi. 

Reform kapsamında gemiler her limanda atıklarını karada boşaltsalar da boşaltmasalarda dolaylı bir bedel ödeyecek. Bu ücret balıkçılık ve gezi tekneleri için de geçerli olacak, bu da denizlere ömrünü doldurmuş ağların ve ihmal nedeniyle denize dökülen çöplerin de azalmasını amaçlıyor. Ücretler geri kazanılabilir maliyet yöntemini temel alacak. 
 

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