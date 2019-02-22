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AB, ABD otomobil vergilerine karşı misillemeye hazırlanıyor

İstanbul, 22 Şubat () - Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'den otomobil ithalatına vergi koyması durumunda, misilleme yapmaya hazırlanıyor. Bloomberg'in haberine göre AB, Trump'ın olası hareketine misilleme olarak, aralarında...

AB, ABD otomobil vergilerine karşı misillemeye hazırlanıyor

İstanbul, 22 Şubat () - Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'den otomobil ithalatına vergi koyması durumunda, misilleme yapmaya hazırlanıyor.
Bloomberg'in haberine göre AB, Trump'ın olası hareketine misilleme olarak, aralarında Caterpillar Inc., Xerox Corporation and Samsonite International S.A. gibi şirketlerin de bulunduğu birçok ABD şirketinin ürettiği ürünlerin ithalatına vergi koyma konusunu gündemine almayı planlıyor.
AB'nin konuya yakın bir üst düzey yetkilisine dayandırılan habere göre, AB misilleme olarak, ABD'de üretilen kamyonlar, makinalar ve valizlerin ithalatına gümrük vergisi koyacak.
AB Ticaret Komiseri Cecilia Malmstrom, bugün erken saatlerde, daha önce bazı AB liderlerinin de dile getirdiği gibi, ABD'nin olası ithalat vergisi uygulamasına karşılık verileceğini söyledi. Malmstrom, Brüksel'in çok yakında, ABD ile görüşmeler yapma konusunda bir karar alacağını da ekledi.

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