AB 2019 bütçesi üzerinde anlaştı, üyelerin katkı payları ve ödemeleri arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Temmuz () – Avrupa Konseyi’nde AB üyesi devletler 2019 taslak bütçesi üzerinde anlaştı; üyelerin katkı payları yüzde 2.09, ödemeleri yüzde 2.34 arttı.

Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre Konsey’de anlaşılan bütçe Avrupa Parlamentosu’na sunulacak.

Konsey, 2019 yılı bütçesi için katkı paylarının 164.1 milyar euro olmasını, üye devletlere yapılan ödemelerin ise 148.2 milyar euro olmasını öngörüyor.

Bu da üyelerin AB merkezi bütçesine ödedikleri katkı paylarının yüzde 2.09, AB’nin üyelere yaptığı ödemelerin yüzde 2.34 artacağı anlamına geliyor.

Konsey dönem başkanlığını yeni üstlenen Avusturya’nın Maliye Bakanı Hartwig Löger, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi;

“Konsey yıllık bütçe süreçlerinde dengeli yaklaşımını sürdürmektedir.

“Finansal kaynakların şu anda önceliğimiz olan, ekonomik büyüme, göçmenlik ve güvenlik ve çok iyi dönüş alınan programlara odaklanmasını sağlayacağız.

“Üye devletler beklenmedik ihtiyaçlar durumunda bütçede yeterli bir marj olacağından emin olacak.”

Konsey’den yapılan açıklamaya göre;

- Araştırma ve inovasyon, gençlik değişim programları ve hedefli altyapı yatırımları gibi alanlara desteğin artırılması öngörülüyor

- Horizon 2020 programı, 2019’da yüzde 5.7 artışla 11.9 milyar euro

- Erasmus programı yüzde 10.37 artışla 2.6 milyar euro

- Connecting Europe Facility programı yüzde 26.46 artışla 3.5 milyar euro ödeme alacak.

- Sığınmacı, Göç ve Entegrasyon fonu ise yüzde 55.80 artışla fonlardan 1.1 milyar euro pay alacak. Bunun içinde ortak - Avrupa sığınmacı sisteminde yapılacak reform için ayrılan pay da bulunuyor.

- Ayrıca AB dışında, Orta Akdeniz rotası ve Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için yapılacak ödeme için de ek finansman öngörülüyor.

Konsey'in kabul ettiği bütçe Eylül ayında resmen uygulamaya plan olarak geçtikten sonra, Avusturya başkanlığında Konsey, 2019 AB bütçesini parlamento ile müzakere edecek.