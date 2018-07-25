9 bin Turkcell çalışanının kıyafeti Boyner'den

BOYNER, Turkcell ile yaptığı iş birliği kapsamında, Turkcell’in satış noktalarında ve bayilerinde görev yapan 9 bin çalışanın kıyafetini önce tasarladı ardından da üretti.

Boyner, Turkcell ile önemli bir iş birliğine imza attı. Turkcell’in Türkiye genelindeki bin 500 satış noktasında ve 800 bayisinde görev yapan 9 bin çalışanın kıyafetleri Boyner tarafından tasarlandı ve üretildi. Yapılan iş birliği Turkcell çalışanlarının kısa kollu t-shirt’ten uzun kollu t-shirt’e, gömlek ve tunikten kısa ve uzun kollu polara uzanan 72 bin 500 adet ürünü kapsıyor. Markanın ve çalışanların beklentileri dikkate alınarak uzun süren çalışmalar sonrasında tasarlanan yeni kıyafetler, çalışanların gün boyunca rahat edebilecekleri, verimliliklerine pozitif katkı yapacak özellikler taşımakla birlikte şık tasarımlarıyla da dikkat çekiyor.

"UÇTAN UÇA ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ"

Boyner Büyük Mağazacılık Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu, “Perakedendeki 40 yıla yakın uzmanlığımızla çalışan kıyafeti konusunda da uçtan uca çözümler sunuyoruz” dedi. Zihnioğlu, Turkcell ile yaptıkları iş birliği hakkında şu detaylara yer verdi:

"Boyner Büyük Mağazacılık olarak 40 yıla yakın bir süredir kadın, erkek ve çocuk giyimden ayakkabı çantaya, ev dekorasyon ürünlerinden kozmetiğe birçok farklı kategoriden milyonlarca ürünü bir arada sunuyoruz. Mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimizin her sezon için tüm ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte, uzman tasarım ekibimiz ve üretimdeki gücümüz sayesinde personel kıyafeti arayışındaki markaların da çözüm ortağıyız. Turkcell ile yaptığımız iş birliğinde, detaylı ve uzun süren çalışmaların sonunda markanın ruhuna uygun, çalışanların marka aidiyetine katkı sağlayacak, giydiklerinde kendilerini iyi ve konforlu hissedebilecekleri kıyafetler tasarladık. Turkcell gibi kendi alanında lider bir markayla böyle bir iş birliği fırsatı bulduğumuz için mutluyuz.”

"PERAKENDE SEKTÖRÜNDEKİ TECRÜBELERİMİZİ BİRLEŞTİRDİK"

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan ise işbirliğine dair görüşlerini şöyle dile getirdi:

“Turkcell olarak mağazalarımızda büyük bir dönüşümden geçtik. Bugün itibarıyla Türkiye çapında bin 500 mağazamızın dekorasyonunu değiştirdik. Teknolojideki gücümüzü, buradaki deneyimin iyileşmesi yönünde kullanarak altyapıda önemli değişiklikler yaptık. Müşterilerimize sunduğumuz tüm hizmetleri dijitalleştirdik. Mağazalarımızda müşterilerimize hizmet veren çalışanlarımızın her biri bizim için çok değerli. Önceliği onların alacağı eğitime verdik. Yaklaşık 11 bin çalışanımız 80 bin saatlik eğitim aldı. Her şey yenilenince çalışanlarımızın kıyafet seçimine de ayrı bir özen gösterdik. Bu düşünceden yola çıkarak Boyner ile çalışmaya karar verdik. Çalışanlarımız, Boyner’in; onlar için özel olarak tasarladıkları kıyafetlerden çok memnun. Perakende sektöründeki tecrübeyi birleştirmekten ve karşılıklı sağlanan katkıdan dolayı mutluyuz."

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