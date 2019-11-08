9 ayda 12 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi

İSTANBUL,() - Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre yıllık ihracatın 12,42 milyar dolar, ithalatın 9,34 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) tarafından hayata geçirilen Dijital Veri Paneli’nde ülkenin gıda ve içecek sektöründe 2019 yılının ilk 9 ayını kapsayan dış ticaret verileri açıklandı. Bu kapsamda TGDF’den yapılan açıklamada, yıllık ihracatın 12,42 milyar dolar, ithalatın 9,34 milyar dolar olduğu sektörün 3,09 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ile net ihracatçı konumunda bulunduğu ifade edildi.

Yıllardır ihracatta fazla veren sektörlerin başında gelen gıda sektörünün bu konumunu bu yıl da sürdürdüğü vurgulandı. 2019’un ilk 9 ayı itibariyle mevcut ihracat seviyesine bakıldığında ilk üç sırayı 1,3 milyar dolar şeker ve şekerli mamuller, 1 milyar dolar ile yaş meyve ve 900 milyon dolar ile sert kabuklu meyveler sektörleri yer aldı. İthalatta ise 2,3 milyar dolar ile hububat ilk sırada bulunurken onu 1,9 milyar dolar ile hayvan yemi ve 1,6 milyar dolar ile bitkisel yağ sektörleri takip etti.

Söz konusu dönemde bir önceki yıla göre ihracatı en çok artan beş sektör sert kabuklu meyveler, şeker ve şekerli mamuller, balıkçılık ve su ürünleri, kakao ve çikolata sektörü, süt ve süt sektörü oldu. İthalatın en çok arttığı beş sektör ise hububat, un, bitkisel yağ, makarna ve sebze sektörü olarak belirlendi.

Ayrıca bin 40 dolar olan birim ihracat değeri ile 452 dolar olan birim ithalat değeri arasındaki fark dikkat çeken bir başka nokta oldu.

CANLI HAYVAN İTHALATINDA AZALMA

Verilere göre Ocak-Eylül döneminde bir önceki yıla oranla canlı hayvan ithalatının 859 milyon dolar azaldığı kaydedildi. İhracatta ise yaş meyve sektörü de önceki yıla göre 200 milyon dolarlık düşüş gösterdi.

GIDADA EN ÇOK TİCARET YAPILAN ÜLKELER

Gıda ve içecekte en çok ihracat yapılan ülkelerin başında sırasıyla Irak, Almanya, Rusya Federasyonu, ABD ve İtalya olduğu görüldü. Rusya Federasyonu, Ukrayna, Brezilya, Malezya ve Hollanda en çok ithalat yapılan ülkelerden oldu.