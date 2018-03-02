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'8. Lojistik ve Ticaret Buluşması' sektör temsilcileri ile öğrencileri bir araya getiriyor

İSTANBUL, ()-2009 yılından beri geleneksel olarak düzenlenen “Lojistik ve Ticaret Buluşması” bu yıl 8. kez akademisyen, bürokrat ve sektör temsilcileri ile öğrencileri bir araya getiriyor. Etkinliğe, lise öğrencileri ile Türkiye’nin çeşitli...

'8. Lojistik ve Ticaret Buluşması' sektör temsilcileri ile öğrencileri bir araya getiriyor

İSTANBUL, ()-2009 yılından beri geleneksel olarak düzenlenen “Lojistik ve Ticaret Buluşması” bu yıl 8. kez akademisyen, bürokrat ve sektör temsilcileri ile öğrencileri bir araya getiriyor. Etkinliğe, lise öğrencileri ile Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinde okuyan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılacak.

"8. Lojistik ve Ticaret Buluşması“ ticaret ve lojistiğin geleceğini, yarının lojistikçilerinin de katkılarıyla tartışma, onlarla lojistik ve ticaret sektörünün bugünü ve yarını hakkında büyük resmi paylaşma, lojistik ve ticaretin en uygun nasıl buluşması gerektiğini açıklama amacını taşıyor. Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübüyle, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünün ortaklaşa düzenlediği etkinlik, 15 Martta Maltepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Reşit Galip Konferans Salonunda yapılacak.

8. Lojistik ve Ticaret Buluşması saat 09:30’da açılış konuşmaları ile başlayacak, ardından iki oturum halinde devam edecek. Saat 10:15’te başlayacak olan 1. oturumun konuşmacıları Türkiye Sanayi Ve Ticaret Sektörü'nün değerlendirmesini yaptıktan sonra saat 13:00’te 2. Oturumun konuşmacıları Lojistik Sektörü'ndeki trendleri mercek altına alacak. Katılımcılara etkinlik bitiminde sertifika verilecek.

(FOTOĞRAF)

 

 

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