75 liralık teşvik 700 bin ton patatesi çürümekten kurtaracak

Ali KADI / NİĞDE, () - NİĞDE Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı patatese ton başına 75 TL teşvikin verilmesiyle, Niğde ve Nevşehir’de depolarda bekleyen 700 bin ton patatesin çürümekten kurtulacağını söyledi. Teşvik açıklamasının ardından hareketlilik başladığını belirten Kenar, gelişmeleri şöyle anlattı:

"Bir süredir patatesle alakalı teşvik konusunda bir çalışmamız vardı. Nevşehir’deki mitinginde sayın Başkanımız bize müjdeli haberi verdi. Müjdeli haberi verince çiftçilerimizin tüccarlarımızı bu konuda rahatlatmış oldu. Patatesteki ton başına 50 dolar gibi bir teşvik talebinde bulunmuştuk. Sayın başbakanımız soğulsun yarı yarıya verdiler. 75 lira elimize bir teşvik verilmiş oldu. Buda çiftçilerimiz, tüccarlarımızı rahatlamış oldu. Bu teşvikin verilmesinin amacı sadece tüccarların ton başına ihracata gönderdiği patatesler içindir. Bu da ihracatçının patatesi devletten geleceği 75 lirayı baz alarak burada aldıktan sonra maliyetine Suriye, Irak, Azerbaycan, Gürcistan gibi yakın sınır bölgelerine gönderilecek. 75 kuruşluk desteğin nereye yarayacağını çiftçiler ve vatandaşlar bu konuda ne işe yarıyor diyebilirler. 40 kuruştan, 30 kuruşa düşmüş patates. 75 kuruş teşvik çok görünmeyebilir ama tüccar aldığı fiyata satsa dahi bir kazanç elde etmiş oluyor. Güne birlikte zarar etmemiş oluyor. Hal böyle olunca tüccarlar günlük ticaretini daha çok hızlandırıyor. Eskiden 1 araba 2 araba yapan tüccarlar bugün 3- 4 araba patates gönderiyorlar. O yüzden bölgede patates çillenmeye yavaş yavaş başlamıştı. Teşvikle birlikte patatesin para etmesinden çok depolarda patateslerimiz kalmayacak."

'STOKLARIMIZ TÜKENECEK'

Niğde ve Nevşehir’de bulunan depolarda yaklaşık 700 bin ton patates bulunduğuna dikkat çeken Kenar şöyle devam etti:

"İlimizde geçtiğimiz günlerde 400 bin ton patates olduğunu Nevşehir Bölgesinde de 300 bin tona yakın patates olduğunu, iki bölgede toplam 700 bin ton patates olduğunu biliyoruz. Adana’daki taze patatesin çıkmasına 2 ay var. 2 ayda bu patatesin iç piyasada tüketilmesi zor olacağı için teşvikle birlikte bu stoklarımız tükenecektir. Teşvikten dolayı sayın başbakanımıza Niğdeli çiftçiler adına teşekkür ederim."



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