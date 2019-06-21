Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
81 ilde çocuklar tenise yönlendirilecek
81 ilde öğretmenler tenis eğitimi...
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli oldu
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli...
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak seçmenleri açıkladı
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak...

7 ülkedeki 72 bin noktada Maraş Dondurması tüketiliyor

MEŞHUR Kahramanmaraş dondurması, dünyanın 7 ülkesinde 72 bin noktada sıcaktan bunalanları serinletiyor. Kentin ünlü dondurma markalarından Alpedo, yurt dışına ihracatın yanısıra yurt içinde de yeni şubeler açıyor. Son olarak Elazığ'da...

7 ülkedeki 72 bin noktada Maraş Dondurması tüketiliyor
MEŞHUR Kahramanmaraş dondurması, dünyanın 7 ülkesinde 72 bin noktada sıcaktan bunalanları serinletiyor.
Kentin ünlü dondurma markalarından Alpedo, yurt dışına ihracatın yanısıra yurt içinde de yeni şubeler açıyor. Son olarak Elazığ'da satış mağazası açan Alpedo Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, amaçlarının tüm Türkiye'ye keçi sütünden yapılmış tescilli Maraş dondurmasını yedirmek olduğunu söyledi. 7 ülke 72 bin noktada tescilli Maraş dondurmasını dondurma sevenlerle buluşturduklarını belirten Kervancıoğlu, "Türkiye'nin her ilinde, ilçesindeki satış mağaza sayısını artırarak tüm Türkiye'ye keçi sütünden yapılmış tescilli Maraş Dondurması'nı yedirmeyi amaçlıyoruz" dedi. İnsanlara farklı tatlar sunmak adına Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını, son olarak aktif karbonla yapıp 'Siyah İnci' ismini verdikleri dondurmayı bayram öncesi satışa sunduklarını hatırlatan Kervancıoğlu, "Siyah İnci beklediğimizden de fazla ilgi gördü. Şu an herkes Siyah İnci'yi konuşuyor diyebiliriz. Rengi farklı, tadı farklı ama tıpkı beyaz dondurma gibi keçi sütü, salep ve şekerle yapılan kömür karası dondurmamızı 7 ülkede 72 bin noktaya ulaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328