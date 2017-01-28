68 farklı ülkeden 400 kadın tedarikçi Türkiye’de buluşuyor

İstanbul, 28 Ocak () - Kadın girişimcilere uluslararası pazarlarda yeni iş fırsatları yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’nün ortak kuruluşu Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) tarafından her yıl düzenlenen Kadın Tedarikçiler Sergi ve Forumu WVEF (Women Vendors Exhibition and Forum), bu yıl Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) işbirliği ve Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle Türkiye’de gerçekleşiyor. Türkiye’nin yanı sıra aralarında Meksika, Çin, Nijerya, Fildişi Sahilleri ve Gana gibi ülkelerin bulunduğu 68 farklı ülkeden tekstil, bilişim teknolojileri ve turizm sektöründe faaliyet gösteren 400 kadın tedarikçi katılacağı etkinlik 23-24 Şubat 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 10 milyon dolarlık iş hacmi Türkiye’den önce Çin, Meksika, Ruanda ve Brezilya’da düzenlenen WVEF etkinliğinde bugüne kadar 50 milyon dolarlık iş hacmi yakalanırken, yerel katılım düzeyinin yüksekliği ile Türkiye şimdiden WVEF tarihine geçmiş durumda. Türkiye’den 90 kadın girişimcinin hazır bulunacağı etkinlikte yaklaşık 10 milyon dolarlık bir iş hacmi hedefleniyor. Garanti Bankası’nın da destekçileri arasında yer aldığı etkinliğe çeşitli ülkelerden ticaret heyet ve yatırımcı heyetleri de katılacak ve özel sektör satın almacıları, kadın tedarikçiler ile karşılıklı iş fırsatlarını görüşecekler. Açılışını ITC Direktörü Arancha Gonzalez ile birlikte yapacak olan KAGİDER Başkanı Sanem Oktar etkinliğe ilişkin bilgiler verdi. WVEF’in Türkiye’de yapılması için 2 yıldır çalıştıklarını belirten Sanem Oktar, “400 kadın tedarikçiyi bu yıl İstanbul’da buluşturuyoruz. Etkinliğe katılan kadın girişimciler satın almacılarla bir araya gelerek, ürünlerini tanıtıp, karşılıklı ticaret gerçekleştirecekler. Amacımız şirketlerin satın alma yaparken kadın tedarikçileri daha fazla tercih etmelerini sağlamak” dedi. Kadın tedarikçiler yeni pazarları keşfedecekler ITC’nin 2020’ye kadar 1 milyon kadın girişimciyi global pazara katmayı amaçladığını söyleyen Sanem Oktar, dünya ticaretinin ancak yüzde 1’lık kısmının kadın tedarikçiler tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Türkiye’de 100 bin civarında değişen kadın girişimci sayısını 4 yıl içerisinde 150 bine çıkarmayı hedeflediklerini açıklayan Sanem Oktar, “Ancak hedef koymak yeterli olmuyor. Bunun için gerekli mekanizmaları da oluşturmamız lazım. WVEF etkinliği tam da bu noktada amaca hizmet ediyor” dedi. Kadın Tedarikçiler Sergi ve Forumu’nun şirketlerin büyümesi ve yeni pazarlar keşfetmeleri için çok büyük bir fırsat olduğuna dikkat çeken Sanem Oktar, “Satın almacıların da oldukça ilgisini çeken etkinliğimizde kadın tedarikçiler, karşılıklı tanışma fırsatı bulacak ve ikili görüşmelerde kendilerini tanıtarak, ticaret yapacaklar. Kadın girişimciler bu sayede yeni pazarlara açılma fırsatı da yakalamış olacaklar” dedi. Üç ana sektörde ticaret yapılacak Türkiye’deki kadın girişimcilerin sektörel dağılımını incelediklerini vurgulayan ve en yoğun oldukları sektörlerin tekstil, bilişim teknolojileri ve turizm olduğuna dikkat çeken Sanem Oktar, etkinliğe katılan kadın girişimcilerin bu 3 ana sektörde faaliyet gösterdiklerini söyledi. Sanem Oktar ayrıca, etkinliğe katılacak olan 90 Türk kadın girişimcinin Türkiye’nin farklı şehirlerinden de geleceklerini vurguladı. (Fotoğraflı) KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, “Amacımız şirketlerin satın alma yaparken kadın tedarikçileri daha fazla tercih etmelerini sağlamak” dedi. İstanbul