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62 binden fazla arşiv odası e-dönüşümle üretim alanına kazandırıldı

İstanbul, 13 Şubat () - Türkiye’nin e-dönüşüm sürecine e-imza, zaman damgası ve e-arşiv ürünleri ile destek veren E-Tuğra EBG A.Ş’nin Kurumsal Satış ve Pazarlama Yöneticisi Zeliha Arkcı, Türkiye’nin E-dönüşümüyle...

62 binden fazla arşiv odası e-dönüşümle üretim alanına kazandırıldı

İstanbul, 13 Şubat () - Türkiye’nin e-dönüşüm sürecine e-imza, zaman damgası ve e-arşiv ürünleri ile destek veren E-Tuğra EBG A.Ş’nin Kurumsal Satış ve Pazarlama Yöneticisi Zeliha Arkcı, Türkiye’nin E-dönüşümüyle ilgili yaptığı açıklamada, gelinen noktayı anlattı.

E-fatura kullanıcı sayısının 62 bin 229, e-defter kullanıcı sayısının 59 bin 961, e-arşiv kullanıcı sayısının da 6 bin 733’e ulaştığını dile getiren Zeliha Arkcı, Temmuz 2017 tarihine kadar e-fatura ve e-arşiv sayısında önemli oranda artış beklediklerini söyledi.

Arkcı, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 474 sıra numaralı Tebliği’ne dikkat çekerek şunları söyledi: 

“Tebliğ’de e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanların, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyecekleri belirtilmektedir. Bu tebliğ ile e-faturaya henüz geçmemiş olanlar da Temmuz 2017’ye kadar sisteme katılacaklar.”

E-Tuğra EBG A.Ş.’nin kurumların e-dönüşüm süreçlerini, hem ürün yazılımı hem de hem de eğitim desteğiyle hızlandığını söyleyen Zeliha Arkçı,  “Türkiye’de yazılım üreten ve yurtdışında pazarı olan sayılı firmalar arasında yer alıyoruz.  E-imza’nın yanında Avrupa Telekomünikasyon Standartlar Komitesi hem de Bilişim Telekomünikasyon Kurulu (BTK)’nın yayınladığı profillerine uygun 8 farklı E-İmza Entegrasyon Kütüphaneleri ürün grubumuz ile her büyüklükteki kurumun e–dönüşüm imza entegrasyonunu kolaylaştırıyoruz” dedi. 

(Fotoğraflı)

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