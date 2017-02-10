50 milyon ton sebze ve meyvenin yüzde 25'si çöpe gidiyor

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Münir Şen, fahiş fiyatlar nedeniyle yılda üretilen 50 milyon ton yaş sebze ve meyvenin yaklaşık yüzde 25'inin çöpe gittiğini söyledi.

Halden çıkan bir ürünün yüzde 150'ye varan fiyat farkı ile market ve pazarlarda tüketiciye sunulduğunu kaydeden Münir Şen, hal, pazar ve market fiyatlarının haber bültenleri sonrası hava durumu gibi yayınlanmasını önerdi. Özellikle Çukurova'dan çıkıp İstanbul'da satılan aynı ürünün arasındaki fiyat farklarının şoka uğrattığını anlatan Şen, "Hava raporu sunuluyorsa sebze meyve fiyatları da sunulsun. Hal, pazar ve market fiyatları açıklansın. O zaman kim ne kazanıyor görülsün. Kimsenin kazancında gözümüz yok ama herkes hak ettiği kadar kazansın. Sonuçta herkes nihai bir tüketici. Ürünler fahiş fiyatlarla satılınca tüketici ye ulaşmıyor. 50 milyon yaş sebze ve meyvenin yaklaşık yüzde 25'i çöpe gidiyor. Bu milli servet. Doğru fiyatlarla tüketiciye ulaşırsa bunu minimize edebiliriz" dedi.

Orantısız fiyat farklarının önüne geçilmesi gerektiğini kaydeden Şen şunları söyledi:

"Hava raporu gibi yaş sebze ve meyvenin raporları, fiyatları ana haber bültenleri sonrası 30 saniye, en kötü ihtimalle 10 saniye yayınlansa yeter. Pazarların, marketlerin, halcilerin kendilerine çeki düzen vermeleri, daha doğru adım atmaları ve ürünün daha doğru fiyata tüketiciye ulaşmasını sağlayacağına inanıyoruz. Bizlerde nihai tüketiciyiz. Manava markete gittiğimiz zaman fahiş fiyatlarla karşılaşınca biz bile şok oluyoruz. Hal fiyatları, market fiyatları, pazar fiyatlarını insanlar görsün. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimlerden, kare kod uygulamamız var. Marketlerde bunu görüyorsunuz. Bu bile fiyatların bir nebze olsun doğru fiyatlarla tüketiciye ulaşmasını sağlıyor."

HAL FİYATLARI

Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü'ndeki bazı ürünlerin fiyatlı ise son listede şöyle açıklandı:

"Baklanın birinci kalitesinin kilo fiyatı 4 ikinci kalite 2 lira, biber çarli sera birinci kalite 4.5, ikinci kalite 2.25 lira, domates birinci kalite 1.2 lira, ikinci kalite 60 kuruş, ıspanak birinci kalite 2 ikinci kalite 1 lira, karnabahar birinci kalite 1.5 ikinci lira ikinci kalite 75 kuruş, beyaz lahana birinci kalite 1.2 lira ikinci kalite 40 kuruş, pırasa birinci kalite 1.3 lira ikinci kalite 65 kuruş, patates birinci kalite 1 lira ikinci kalite 50 kuruş, kuru soğan birinci kalite 60 ikinci kalite 30 kuruş, santamaria armut birinci kalite 4 ikinci kalite 2 lira, ayva birinci kalite 3 ikinci kalite 1.5 lira, golden elma birinci kalite 2 ikinci kalite 1 lira, Anamur muz birinci kalite 3.5 ikinci kalite 1.75 lira, mandalina birinci kalite 2 ikinci kalite 1 lira, limon birinci kalite 2 ikinci kalite 1 lira, portakal birinci kalite 1.2 lira ikinci kalite 60 kuruş."

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