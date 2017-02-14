"50 bin lira başlangıç teminatıyla varlığımızı sürdürmemiz güç"

İstanbul, 14 Şubat () – Destek Yatırım Genel Müdürü Yılmaz, döviz (foreks) yatırımcılarının kurumlarıyla ilgili düzenlemenin foreks sektörüne zarar vereceğini ileri sürdü ve "50 bin liralık başlangıç teminatı koşullarıyla varlığımızı sürdürmemiz oldukça güç hale geldi" uyarısında bulundu.

Yılmaz, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı İlhami Koç ve üyelerle konuyu görüşmek üzere bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada, tebligatın geçen Cuma yapılan düzenleme ile Türkiye’de işlem yapan foreks yatırımcılarının kurumlar aracılığıyla yatırımlarında kullandıkları kaldıraç oranlarının 1:10’a indirilirken, sisteme ilk girişteki minimum teminat oranının 50 bin liralık döviz muadiline çıkarıldığını anımsattı.

Bu nedenle bir araya gelinerek konunun görüşüldüğünü anlatan Yılmaz, “Öncelikle belirtmek isterim ki, sektör temsilcilerine ve birliğe danışılmadan yapılmış olan bu düzenlemeyle foreks sektörünün büyük zarar göreceği aşikardır. Sektör yöneticileri olarak 1:10 kaldıraç oranı ve 50 bin liralık başlangıç teminatı koşullarıyla varlığımızı sürdürmemiz oldukça güç hale geldi” dedi.

Görüşmede, aracı kurum temsilcileri olarak son tebliğin özellikle bireysel yatırımcıların Foreks piyasalarına yatırımlarını engelleyeceğini ve küçük yatırımcıların yurt dışına kaçmasına neden olabileceğine yönelik endişelerini dile getirdiklerini söyleyen Yılmaz, “Bu düzenlemelerin küçük yatırımcıya zarar vereceğini, yurt dışına giden küçük yatırımcının Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) korumasından mahrum kalacağını ve olası mağduriyetlerinde bundan böyle muhattap bulamayacaklarını düşünüyoruz” dedi.

Açıklamasında yapılan düzenlemelerin, sektörün büyük oranda küçülmesine yol açacağına dikkat çeken Yılmaz, bu nedenle aracı kurumların çalışanlarını çıkarmak zorunda olacaklarını belirtti. Yılmaz, toplantıda savunduklarını şöyle dile getirdi:

“Aracı kurumların dar boğaza girmesi durumunda basın yayın organlarının da reklam gelirlerinin olumsuz etkileneceği, dolayısıyla bu sektörlerde de istihdam kaybı yaşanabileceği;

- Düzenlemenin İstanbul’un Finans Merkezi olma yolunda büyük önemi olan, yatırımcıların talep ettiği ürünleri kısıtlamanın bu projeyi olumsuz etkileyebileceği,

- Son tebliğin amacının yatırımcıların şikayetlerini azaltmak olduğu, ancak zaten hali hazırda 256 şikayet sayısı ile ekim- aralık döneminde toplam şikayet sayısının oldukça düşük olduğu,

- Söz konusu olan toplam 256 şikayetin tarafların uzlaşması ile sonuçlandığı ve sadece devam eden şikayet sayısının 79 olduğu, buna dayanarak da yeni tebliğ yayınlanmasının sağlıklı olmadığı,

- Aracı kurumların yatırımcıların belli teminat düzeyinden sonra kayıp kazanç oranlarının iyileşme gösterdiğini ve bu teminatların ortalaması üzerinden başlangıç teminatını 2500-5000 Dolar arasında olacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği,

- Kaldıraç oranlarının yeniden 1:25-1:50 arasında bir seviyeye çekilmesinin daha faydalı olacağını,

- Spekülasyondan endişe ediliyorsa küresel piyasalarda dengelenme olana kadar kaldıraç oranının TL’de 1:10 ve “Fed ve Trump” etkisi görüldükten sonra ise yeniden 1:25-1:50 seviyelerine çekilebileceği,

- 50 bin TL ve döviz muadili başlangıç teminatının küçük yatırımcıyı olumsuz etkileyeceği, yurt dışına giden bu yatırımcıların SPK korumasından mahrum kalacağı,

- Son tebliğin bireysel ve profesyonel yatırımcıyı net bir şekilde ayırmadığı ve bundan kaynaklı olarak kurumsal yatırımcıların da düzenlemeden olumsuz etkileneceği konularında görüş birliğine vardık.

Temennimiz odur ki, foreks sektörü küçülmesin ve başta çalışanlarımız olmak üzere sektör kaynaklı istihdam, yapılan düzenlemelerden zarar görmesin.”