48 saatlik maratonda KOBİ’ler için “büyümenin dijital kodları” yazıldı

İstanbul, 27 Aralık () - Akbank ve Vodafone tarafından düzenlenen, profesyonel ve lise-üniversite öğrencilerinin katılımıyla KOBİ'lerin sorunlarına dijital çözümler üretilmesine yönelik “CODE:KOBİ; KOBİ’ler için büyümenin dijital kodları” başlıklı Hackathon sonuçlandı. Akbank’tan yapılan açıklamada, Akbank-Vodafone 48 saatlik “CODE:KOBİ; KOBİ’ler için büyümenin dijital kodları” başlıklı Hackathon’da yazılımcı, tasarımcı profesyoneller ve öğrenciler yarıştı. Aralarında 14 yaşında olanların da bulunduğu yarışmacılar KOBİ’lerin işlerini büyütmeleri ve verimliliklerini artırabilmeleri amacıyla, e-ticaret, sosyal medya, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) uygulamaları, tahsilat ve ödeme sistemleri gibi başlıklara odaklanarak dijital çözümler ve uygulamalar tasarladı. Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, KOBİ Hackathon’un büyük ilgi gördüğüne dikkat çekerek bireysel ve takım halinde katılınabilen Hackathon’a 400’e yakın başvuru olduğunun altını çizdi. "Dijital dönüşümde de KOBİ’lerimizin yanındayız" KOBİ’lerin gelişen teknolojiye ayak uydurabilmelerine de yardımcı olduklarını vurgulayan Bülent Oğuz, “KOBİ'lere yönelik ürün ve hizmetleri geliştirmeden önce, mutlaka kendileriyle kurduğumuz yakın ilişkiler ile ihtiyaçlarını belirliyoruz. Hackathon başlamadan önce de bizim bu birikimlerimize dayanan önerilerimizi katılımcılarla paylaştık.” dedi. Oğuz, hackathonun tüm dünyada yeni bir inovasyon platformu olarak hızla geliştiğine dikkat çekerek katılımcıların “heyecan-rekabet-çaba-yaratma" duygularıyla projelerinin “ilk satır ve son satır kodları”nı yazarak fikirlerini yarıştırdığını belirtti ve açıkladı: “Biliyoruz ki, KOBİ’lerin dijitalleşmesi, işlerini daha verimli yapabilme, müşteri taleplerini karşılama, maliyetlerini azaltma ve işletmelerinin sürdürülebilir olması açısından oldukça önemli. Bu gerçekten hareketle dijital dönüşümde de KOBİ’lerimizin yanındayız. Bu etkinlik ile KOBİ’lerin sorunlarına çözüm bulunurken, girişimcilerin yaratıcı fikirlerinin de hayata geçmesi için fırsat yarattığımıza inanıyoruz.” 44 bin şirketin Dijitalleşme Endeksi hesaplandı Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da yarışmayla ilgili olarak, ticaretin temelini oluşturan KOBİ'lerin dijitalleşmenin sunduğu fırsatlardan yararlanması gerektiğini düşündüklerini söyledi. Türkiye’de işletmelerin dijital haritasını çıkarmak amacıyla Vodafone tarafından geliştirilen “Yarına Hazırım Platformu” ile 44 bin şirketin Dijitalleşme Endeksi'ni hesapladıklarını belirten Aksoy, “Akbank’ın hizmet verdiği 1 milyonu aşkın KOBİ’nin dijitalleşmesi için işbirliği yaparak Vodafone Dijitalleşme Endeksi’nin özel bir versiyonu üzerinden Akbanklı KOBİ’lere dijitalleşme skor ve ihtiyaçlarını ücretsiz olarak tespit etme imkânı sunduk. İşbirliğimizin ikinci fazını ise KOBİ’lerin dijitalleşmesine katkıda bulunacak çözümlerin geliştirilmesini hedeflediğimiz KOBİ Hackathon’u olarak belirledik. Genç yazılımcılar için önemli bir fırsat sunduğuna inandığımız bu değerli projeye destek vermekten mutluluk duyuyoruz.” dedi. Kazananlara çeşitli hediyeler verildi Her biri konusunda uzman ve iş dünyasında üst düzey yöneticilik yapmış jüri üyeleri belirlenen 97 yarışmacının takımını değerlendirerek yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncüsünü seçti. Jüri; fikrin özgünlüğü, iş/gelir modeli, kullanım kolaylığı, ticarileşme potansiyeli, API kullanımı gibi birçok kritere göre projeleri değerlendirdi. (Fotoğraflı)