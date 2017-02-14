4,8 milyon aboneye hizmet veren BEDAŞ, 2016 yılının 'en'lerini açıkladı

İSTANBUL, () - BEDAŞ'ın verilerine göre 2016 yılında İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi 26 Ocak günü 93 milyon kilovatsaat ile zirve noktasını gördü. 2016'da bayram tatilleri 9 güne çıkınca Ramazan ve Kurban bayramlarında ise dip yaptı. En düşük tüketim Ramazan Bayramı'nın ikinci günü yani 6 Temmuz tarihinde yaşandı.

İstanbul Avrupa Yakası'nda 4,8 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 2016 yılı toplam tüketim rakamı, rekor ve dip noktalar ile yeni bağlantı sayılarını içeren özel bir çalışma hazırladı. BEDAŞ'ın rakamlarına göre 2016'da İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi, 2015'e göre yüzde 1,6'lık bir artışla 25 milyar 298 milyon kilovatsaatten (kWh), 25 milyar 710 kWh'ye ulaştı. Yıl içinde tüketim rekoru 26 Ocak Salı günü kırıldı. Söz konusu tarihte İstanbul'u etkisi alına alan kar yağışı ile birlikte Avrupa Yakası'na elektrik tüketimi patlama yaparak günlük 93 milyon kWh ile yılın zirve noktasını gördü.

ZİRVEYE GÖRE TÜKETİM YÜZDE 54,3 DÜŞTÜ

2016'da Ramazan ve Kurban Bayramı'nın hafta başına denk gelmesiyle tatil süreleri 9 güne kadar çıkınca adeta boşalan İstanbul'da elektrik tüketime de dip yaptı. Yılın en düşük tüketim rakamı Ramazan Bayramı'nın ikinci günüde yaşandı. 6 Temmuz Çarşamba günü elektrik tüketimi 42,5 milyon kWh ile en düşük seviyeyi gördü. Zirve nokta olan 26 Ocak 2016 tarihi baz alındığında yüzde 54,3'lük bir düşüş gözlendi. Yılın ikinci en düşük tüketimi ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 12 Eylül 2016 tarihinde yaşandı. O gün toplam tüketim sadece 43,3 milyon kWh'ye ulaşabildi.

EN FAZLA YENİ ABONE ESENYURT'TAN

Ayda 20-25 bin yeni yapının elektrik dağıtım hizmetine dahil olduğu İstanbul Avrupa Yakası'nda yıl içinde en yüksek bağlantının yapıldığı yer ise Esenyurt oldu. 1. Bölge olarak ifade edilen bu bölgede yıl içinde toplam 80 bin 174 yeni yapı elektrik dağıtım hizmeti almaya başlarken, bunun yüzde 58,9'una denk gelen 47 bin 250'si Esenyurt'tan geldi. Onu 14 bin 968 ile Küçükçekmece ve 11 bin 635 ile Beylikdüzü izledi. En az yeni yapı aboneliği ise 2'şer abonelik ile Beyoğlu ve Mimarsinan'da görüldü.

'TÜKETİM ALIŞKANLARINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Abonelerin tüketim alışkanlarını yakından izlediklerini ve iş planlarını buna göre yaptıklarını dile getiren BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, "Elektrik dağıtım şirketleri için kış ayları daha sıkıntılı geçer. Bizler bu dönemlerde meteorolojiden gelen haberlere göre sahadaki ekiplerimizin sayısını artırıp yoğun kar ve fırtına günleri öncesinde alarm durumuna geçeriz. Yine yaz aylarında aşırı sıcaklarda klima kullanımı nedeniyle tüketim artışına karşı tedbirlerimizi önceden almak üzere çalışma yaparız. Bu sırada geçmiş yıllardaki tüketici davranışları da bize yol gösterir" dedi.

YATIRIM PLANLARIMIZA YOL GÖSTERİYOR

İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketiminin birçok Avrupa ülkesinden çok daha fazla olduğuna da işaret eden Yiğit, sözlerine şöyle devam etti: "Avrupa'da birçok kent artık büyümeyen bir yapıya sahip. Oysa İstanbul'un nüfusu sürekli arıyor. BEDAŞ olarak ayda 20-25 bin yeni yapı sisteme dahil oluyor. Yeni yapı aboneliklerimizi takip ettiğimizde karşımıza Esenyurt, Küçükçekmece, Beylikdüzü gibi yapılaşmanın arttığı bölgeler çıkıyor. Bu veriler bizim için çok değerli. Tüm bu gelişmeleri de takip ederek yatırım planlarımızı yaparken değerlendirmeye alıyoruz. İstanbul halkına 7/24 kesintisiz ve kaliteli hizmet vermek amacıyla yaptığımız yatırımlara tüm bunlar yol gösteriyor."