42'nci Cadde’nin Gayrimenkul Yatırım Fonu tanıtıldı

İSTANBUL, () - EMLAK Konut GYO, Torkam İnşaat ve Yatırım Global Menkul Değerler'in olduğu Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) İstanbul'da yapılan toplantıyla tanıtıldı. Konya’da bulunan Temaşehir 42. Cadde Projesi’ndeki ticari gayrimenkulleri kapsayan fon, Global Menkul Değerler Portföy Yönetimi tarafından yönetilecek.

Büyüklüğü 130 – 150 milyon lira arasında olan Torkam 42. Cadde Ticari Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun yönetimi, fonun kurucusu olan Global MD Portföy Yönetimi tarafından yapılacak. Proje danışmanlığını BYY Finans ve Refina şirketlerinin yaptığı Torkam 42. Cadde Ticari Gayrimenkul Yatırım Fonu; Emlak Konut’un yatırımcı olarak yer aldığı ilk GYF olma özelliğini taşıyor.

Kurulacak fonda Emlak Konut GYO yüzde 10,5, Torkam İnşaat yüzde 24,5 ve Global Menkul Değerler yüzde 5 olmak üzere toplamda yüzde 40 oranında çekirdek yatırımcı olarak ortak olacaklar. Fonun kalan yüzde 60’lık bölümü ise yerli ve yabancı yatırımcılara sunulacak. Fon ayrıca her yıl yatırımcılarına kira getirilerinden oluşan kâr payı dağıtacak.

KURUM: 2017 YILINI YÜKSEK SATIŞ BAŞARISI ELDE EDEREK TAMAMLADIK

Temaşehir 42. Cadde Projesi’ndeki ticari gayrimenkulleri kapsayan fon ile ilgili görüşlerini dile getiren Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, şunları söyledi:

"Emlak Konut kurulduğu günden bu yana sektörümüzdeki değişikliklere liderlik yapan bir kurum olarak ülkemiz ve vatandaşlarımız için sürdürülebilir değer oluşturmayı amaçlamıştır. 2016 yılında yaşadığımız olağanüstü durumlara rağmen almış olduğumuz ivedi önlemlerle Emlak Konut markası ile ülkemiz için değer yaratmaya devam ettik. İnsan ve ihtiyaç odaklı hizmet anlayışımızla, bugün markamızı Anadolu’nun birbirinden kıymetli şehirlerine taşıyoruz. Temaşehir Konya projesinin yanında Ankara'da, Nevşehir'de, Niğde'de, Kocaeli'nde, Antalya'da ve İzmir'de işler yapmaya başladık.

2017 yılını 1 milyon metrekarenin üzerinde brüt alana karşılık 7 milyar 400 milyon lira hasılat ile tarihimizin en yüksek satış başarısını elde ederek tamamladık. Toplam aktif varlığımız yüzde 10 artışla 20 milyar 600 milyon liraya ve öz kaynaklarımız yüzde 16 artışla 12 milyar 400 milyon liraya ulaştı. Bu motivasyonla başladığımız 2018 yılının ilk üç ayında, 1 milyar 140 milyon lira olan satış hedefimiz doğrultusunda 1 milyar 50 milyon lira değerinde bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdik. Ayrıca 144 bin metrekare olan satış hedefimizi aşarak 151 bin metrekarelik satış alanına ulaşmış olduk."

EMLAK KONUT GYO’NUN YÜZDE 10,5 ORTAKLIĞI OLACAK

Gayrimenkul pazarında yeni bir başlangıcının temelinin atıldığını dile getiren Kurum, "Bugün de burada gayrimenkul pazarında yeni bir başlangıcın temelini atmak için toplanmış bulunuyoruz. Kurulması planlanan Gayrimenkul Yatırım fonunda çekirdek yatırımcı olarak Emlak Konut GYO’nun yüzde 10,5, Torkam İnşaat’ın yüzde 24,5 ve Global Menkul Değerlerin yüzde 5 olmak üzere toplamda yüzde 40 oranında ortaklıkları bulunacaktır. Fonun kalan yüzde 60’lık bölümü ise yatırımcılara sunulacak" diye konuştu.

DERELİ: PROJE KONYA'NIN TAM MERKEZİNDE

GYF’lerin kurumsal, şeffaf, güvenilir ve profesyonel yapılarıyla öne çıktığını belirten Torkam İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, “Doğru lokasyonda olmamız bizim için büyük bir avantajdı. Projemiz Konya'nın tam merkezinde. 42. Cadde'de 163 tane çeşitli büyüklüklerde dükkan ve mağaza çeşitli sektörlere hizmet edecek şekilde dizayn yaparak yeni bir heyecan oluşturduk. Bu dükkanları fona dönüştürerek daha iyi işletip, primlendirmek kira gelirlerinden daha sonra oluşacak primden de yatırımcılara imkanlar sunmak amacıyla bu fonun kurulması çalışmalarını başlattık. Bu fona yüzde 24,5'luk sermaye koyduk” dedi.

GÖKER: FONDA ŞEFFAFLIK VE HESAP VERİLEBİLİRLİLİK VAR

Global Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı ve Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Göker ise “Tamamen devletin kontrolünde bir hukuktan bahsediyoruz. Fonun yönetiminin ehil ellerde olmasını sağlamak lazım. Bununla ilgili olarak da yapılanmalar var. Şeffaflık ve hesap verilebilirlilik var mı? evet bu yatırım fonunda bütün hukuku, nizamı uluslararası standartlarda yapılmıştır. Global Menkul Değerler olarak, yapmış olduğumuz işi geliştirmenin, çeşitlendirmenin ülkemize ve sektörümüze karşı sorumluluğumuz olduğuna da inanıyoruz. İştirakimiz Global MD Portföy Yönetimi tarafından kurulan ve bir çok ilki içeren bu fon, öncü olacak ve benzer projelerin hayata geçirilmesi konusunda cesaret verecektir” ifadelerini kullandı.

FERNANDEZ: FON ÜLKEMİZİN ÖNÜNÜ AÇACAK

Global MD Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Braida Fernandez ise, "Konya'daki toprak parçasından büyük hayaller kurmaktan çekinmeyen, vizyoner bir şirketin elinde koskocaman gayrimenkule dönüşmesi ve dünyanın en büyük gayrimenkul yatırım ortaklıklarından olan bizim küresel markamız olan Emlak Konut'un ve bizlerin de el ele vererek ülkemizin önünü açacak yepyeni bir finansal ürüne dönüştürmemizi kutluyoruz. GYF'yle uzun zamandır ilgileniyoruz. SPK nezdinde fonumuzu kurduktan sonra fonumuzun içine hayata geçirilecek doğru yatırımı bulmak için uzunca süre araştırmalar yaptık. Bugüne kadar bizi en çok heyecanlandıracak olanı bulmaya çalıştık. Bu proje bizi heyecanlandıracak özelliklere sahipti" dedi.

"FON UZUN SOLUKLU YATIRIM ARACI"

Kurulan GYF'nin hem gayrimenkul hem de finans sektörü açısından yeni fırsatlar yaratacağını düşündüklerini belirten Fernandez, "Fon uzun soluklu yatırım aracı, GYF'de değişik opsiyonlar olabiliyor, biz bunun süreli olanı seçmek istedik. Çünkü yatırımcı ne zaman ve nasıl çıkacağını bilmek ister diye düşündük. Bunun için 5+2 7 yıl gibi bir dönem belirledik. 5 yılın sonunda 2 yıl içinde yavaş yavaş bu gayrimenkullerin satılarak son raddede karın realize olması bizi bu projeye yatırımcılar açısından daha anlamlı bir yere oturttuğunu düşünüyorum. Bu projenin 163 dükkandan oluşması ve tek bir elden yönetiliyor olması kira gelirlerinin çok daha artı şeklinde, fayda sağlayacak olması önemli" diye konuştu.

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