banner314

banner325

Son Dakika

3’üncü Gıda ve Beslenme Bienali 12-13 Mart’ta İstanbul’da

EKONOMİ 30.01.2020, 13:15
3
3’üncü Gıda ve Beslenme Bienali 12-13 Mart’ta İstanbul’da
Gıda Aydınlatma Platformu (GAP), ‘Gelecek Gelmeden’ temasıyla 3’üncü Gıda ve Beslenme Bienali’ni 12-13 Mart’ta İstanbul’da gerçekleştirecek. Bienale ilgili kurumların yetkilileri, akademisyenler, gıda, beslenme ve sağlık alanında çalışan yerli yabancı uzmanlar katılacak. GAP Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, “Gelecek kapımıza gelmeden harekete geçmeliyiz” dedi.

Bienalde gıda üretim ve tüketiminin geleceğinin garanti altına alınması için yapılması gerekenler tartışılacak. Bilgi kirliliğinin sağlıklı bir neslin önündeki en büyük engel olduğunu ifade eden ve bienalle ilgili açıklamalarda bulunan İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Elmacıoğlu, bu engeli ortadan kaldırmak için tam güç çalıştıklarını söyledi. GAP’ın konuya gelecek açısından odaklandığını aktaran Prof. Dr. Elmacıoğlu, gıda ve beslenme alanında önde gelen isimlerini bir araya getirdiklerini ifade etti.

Prof. Dr. Elmacıoğlu, “Bilimsel gelişmeler aralıksız hız kazanırken; gıda, beslenme ve sağlık alanındaki bilgi dağarcığı da aynı hızda büyüyor. Her gün yeni yapılan buluşlar, bakış açımızı sürekli yeniden şekillendiriyor. Beslenme ve sağlığın geleceğinin de artık gelenekselden farklı bir yaklaşımla, modern bilimin ışığında planlanması gerekiyor” diye konuştu.

GIDANIN GELECEĞİ MASAYA YATIRILIYOR

Gıdanın geleceği ile ilgili cevapsız sorunun kalmamasını amaçladıklarını söyleyen Prof. Dr. Elmacıoğlu, ilgili bakanlıklar ve üniversitelerin yanı sıra Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kuruluşlardan uzmanların da bienale konuşmacı olarak katılacağını belirtti.

Prof. Dr. Elmacıoğlu, bienalin öncelikli hedef kitlesinin ülkenin geleceği ile ilgili kritik kararlara imza atan politikacılar ve kanun yapıcılar, ülkenin bilime dönük aydınlık yüzü akademisyenler ve öğrenciler ile gıdanın sürdürülebilirliğinde en önemli paya sahip olan gıda tedarik zincirinin paydaşları olduğunu ifade etti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GIDAYI TEHDİT EDİYOR

 “Yakın zamana kadar gıdaların temel nitelikleri ile insanların genel özellikleri arasında değişmez bir bağ olduğunun düşünüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, “Ancak günümüzde genetik farklılıkların, metabolizma ve gıdalar arasındaki etkileşimi de farklılaştırdığını biliyoruz. Diğer yandan, son yıllarda insanların genetik kodlarından bağımsız olarak birlikte yaşam sürdürdükleri mikroorganizmaların da beslenmeden etkilendiği, bu etkinin olumlu ya da olumsuz yönde insan sağlığında doğrudan değişimlere neden olduğu ortaya koyulmuş durumda. Gelecek dendiğinde çoğu insanın yüzünde endişeli bir ifade oluşmasına neden olan iklim değişikliğinin önde gelen nedenlerinden birinin gıda üretimi olduğu da son yıllarda netlik kazanmış bir olgu” diye konuştu.

“GELECEK KAPIMIZA GELMEDEN HAREKETE GEÇMELİYİZ”

Prof. Dr. Elmacıoğlu, “Beslenmenin genetik, mikrobiyel ve ekolojik yönlerinin tümünün birlikte dikkate alınması, uzun vadede toplum sağlığının korunması için gereklilik arz ediyor. Gelecek kapımıza gelmeden harekete geçmemiz gerekiyor. Bu nedenlerle, 3’üncü Gıda ve Beslenme Bienali’nin odağına ‘Gelecek Gelmeden’ temasını yerleştirdik. Bienalimizde beslenme ve sağlık arasındaki ilişkinin, gelenekselin dışında, yeni ve güncel bilimsel bulgular ışığında değerlendirilmesini, beslenmenin çevresel anlamda sürdürülebilirliği için atılabilecek adımların ortaya koyulmasını, uzun vadede değerlendirilebilecek çıktılar elde edilmesini amaçladık.

 

 

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 30 Ocak 2020
İmsak 06:42
Güneş 08:10
Öğle 13:22
İkindi 16:01
Akşam 18:25
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 19 18
15. Antalyaspor 19 17
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 29
5. Adana Demirspor 19 28
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 19 14
17. Boluspor 19 14
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 24 70
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 24 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 21 27
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3