351 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına atama kurası

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca istihdamda hak sahibi olduğu tespit edilen 351 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası, Devlet Personel Başkanlığı'nda noter huzurunda gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre; hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. Buna göre; 351 istihdam hakkı sahibinden 59'unun öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak mühendis, sosyolog, avukat, hemşire, programcı, öğretmen, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara, 110'unun memur unvanlı kadrolara, 179'unun hizmetli unvanlı kadrolara, 3 kişinin ise işçi kadrosuna atama teklifleri gerçekleştirildi. Atananların 229'unun erkek, 122'sinin kadın olduğu kaydedildi.

Açıklamada, atama tekliflerinin 'e-uygulama' sistemi üzerinden personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapıldığı belirtildi. Tekliflerin 24'ünün bakanlık ve bağlı kuruluşu,14'ünün üniversite, 3'ünün ise kamu iktisadi teşebbüsü olmak üzere 41 kuruma yapıldığı açıklandı.

İlgililerin atama teklif sonuçlarına bugün saat 17.00 itibarıyla 'www.dpb.gov.tr' adresinden ulaşabilecekleri ifade edildi.

İlgililerin atama işlemlerinin, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacağı ve bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarının ardından kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekeceği açıklandı.