“28 Nisan 'İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma ve Yas Günü' ilan edilsin”

İstanbul, 27 Nisan () – Birleşik Metal-İş ve İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu yayınladıkları yazılı açıklamalarda, pek çok ülkede 28 Nisan’ın “İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybeden İşçileri Anma ve Yas Günü” olarak kabul edildiğini ve Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (Industriall) tarafından iş cinayetlerine dikkat çekmek için etkinlikler yapılıdığını duyurdu.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre; Dünya’da her 15 saniyede bir işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybederken, her yıl iki milyon fazla işçi meslek hastalığı ve iş kazaları sonucu hayatını kaybediyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre; Türkiye’de 2017 yılında 2006 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 2018 yılının ilk üç ayında ölen işçi sayısı en az 386’ya ulaştı. 2002-2017 yılları arasında en az 22 bin işçi hayatını kaybetti.

Birleşik Metal- İş tarafından yayınlanan açıklamada, “Bir 28 Nisan gününde daha, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çağrımızı tekrarlıyoruz. 28 Nisan İş Cinayetlerinde Kaybettiğimiz İşçileri Anma ve Yas Günü olarak ilan edilmelidir” denildi.

İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından yapılan açıklamada da, “Bu noktada 28 Nisan’a dikkat çekmek istiyoruz. 28 Nisan tarihi, ilk olarak Kanada Kamu Çalışanları Sendikası tarafından “Yas Günü” olarak ilan edilmiştir. Sonraki yıllarda ise birçok ülkede “Yas Günü” olarak kabul edilmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü 2001 yılında 28 Nisan’ın “Dünya Çalışma Güvenliği ve Sağlığı Günü” olarak ilan etmiştir. İş cinayetlerinde her yıl binlerce insanını kaybeden ülkemizde sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarının oluşturulması acil ve öncelikli bir sorundur. “Ölenleri An, Yaşayanlar İçin Mücadele Et” ifadesi İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma ve Yas Günü’nün temel sloganlarından birisidir” denildi.

İş cinayetlerinin ve meslek hastalıklarının önlenmesi için Birleşik Metal-İş tarafından sunulan öneriler şöyle sıralandı:

- Sendikal örgütlenmenin ve özgürlüklerin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. İSİG alanının işçi sınıfının temel mücadele alanlarından biri olarak ele alınmalıdır.

- Kiralık işçilik, taşeron ve diğer güvencesiz çalışma biçimlerinin ortadan kaldırılmalı, insan onuruna yaraşır işler için mücadelenin zemini güçlendirilmelidir.

- İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanının piyasanın kar döngüsünün bir parçası yapılmasına karşı denetimler açısından özerk ve demokratik bir yapının sendikalar, meslek oda ve birlikleri ve üniversiteler ile oluşturulması sağlanmalıdır.

- Sağlık ve güvenlik alanına yönelik cezalar caydırıcı nitelikte olmalıdır.

- İş kazaları ve meslek hastalıkları, kayıtdışı ile mücadelenin ayrılmaz bir parçası olarak ele alınmalıdır.

- Meslek hastalıklarının tespitine yönelik prosedür sadeleşmesi ve kısaltılması hedeflenmelidir.