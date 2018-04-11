"279 lira taksitle ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz"

İSTANBUL, () - FİNANSEVİM, faizsiz, vade farksız ve peşinatsız konut sahibi olmak isteyenleri aylık 279 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi yaptığını açıkladı. Finansevim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Özkaya, faizsiz finans sistemiyle Türkiye'de yeni bir dönemi başlattıklarını ve 279 lira taksiyle vatandaşların ev sahibi olabileceklerini söyledi.

Finansevim hakkında bilgi vererek çalışmalarını anlatan Özkaya, ilk hedeflerinin insanların alım gücünü kolaylaştırmak olduğunu belirtti. Özkaya, "Bu hedefimizi belirlerken ilk sorumuz insanlarımızın en uygun ve avantajlı yollarla faiz ödemeden, evden arabaya, arsadan ofise ve hatta evlilikten eğitim ihtiyaçlarına kadar tüm gereksinimlerini nasıl karşılarız oldu ve dünyada uygulanan Tasarrufa Dayalı Finans sistemini faizsiz olarak Türkiye’de uygulamaya başladık" dedi.



"VATANDAŞLARIMIZIN EN TEMEL İHTİYACININ BAŞINDA BARINMA GELİYOR"



Geçmişten günümüze insanlığın en temel ihtiyacının barınma olduğunu dile getiren Özkaya, "Özellikle ülkemizde barınma ihtiyacını karşılamak için vatandaşlarımız alım gücünde oldukça zorlanmıştır. Uygulanan bu sisteme getirdiğimiz yeniliklerle alım güçlerini kolaylaştırarak, küçük birikimlerle, sadece barınma değil, geleceklerini de garanti altına almalarına yardımcı oluyoruz. Fon katılımcılarımız evden arabaya, arsadan ofise ve hatta evlilikten eğitim ihtiyaçları içinde fon desteği alabiliyor. Alacağına kendisi karar verir. Sonrasında 1 yıldan 30 yıla kadar vade seçeneğini ödeme gücüne göre kendisi belirler. Belirlenen vade süresindeki ay sayısı fon katılımcısının grubundaki fon katılımcısı sayısını da göstermektedir. Her ay grup içerisindeki toplanan taksitler, fon katılımcısının ihtiyacı olan tutarı karşılamaktadır" diye konuştu.

"NOTER HUZURUNDA ÇEKİLİŞ YAPILIYOR"

Fon sistemini anlatan Özkaya, "Noter huzurunda her ayın ilk Cumartesi günü saat 18.00'de el değmeden çekiliş makineleriyle yapılan fon teslimi tarihi belirlemesi ile fon katılımcısı fon teslimini ne zaman alacağını bilir. Belirlenmiş olan fon teslim tarihinde fon katılımcısı evden arabaya, arsadan ofise ve hatta evlilikten eğitim ihtiyaçlarına kadar fonun nerede değerlendirecek ise ihtiyacını gidermek üzere fon teslimi gerçekleştirilir. Fon tesliminde katılımcılarından herhangi bir kefil istenmez. Finansevim olarak yapmış olduğumuz nisan ayı fon teslimimiz de ailelerimizin kimi evine kimi de arabasına kavuşmuş oldu" ifadelerini kullandı.



"HERKESİN İHTİYACINA GÖRE FON MODELİ VAR"



Herkesin ihtiyacına göre fon olduğunu vurgulayan Özkaya, "Finansevim tasarruf fonları üç ana başlık altında toplanmış, fon katılımcılarının tüm ihtiyaçlarına karşılık verebilmektedir. Bu fonlarımız Gayrimenkul Fonu , Araç Fonu , İhtiyaç Fonu'dur. Gayrimenkul Fonu ile katılımcılar, konut, işyeri, arsa, tarla gibi tüm gayrimenkul ihtiyaçlarını giderebilmektedir. Araç Fonu ile ise, katılımcıları otomobil ,ağır vasıta , ticari minibüs ,taksi ,otobüs hattı gibi tüm ihtiyaçlarını giderebilmektedir. İhtiyaç Fonu ise katılımcılar, işyeri kurma, eğitim, düğün, umre gibi tüm ihtiyaçlarını giderebilmektedir" dedi.



"PEŞİNAT VE ARA ÖDEME YOK"

Ödemeler ve taksitler hakkında bilgi veren Y.K.B.V Genel Müdür Serdar Kolo da, "Peşinat ve ara ödeme yok 1 yıldan 30 yıla kadar vade imkanı sunuyoruz. finansevim Tasarrufa Dayalı Faizsiz finans sisteminde Peşinat zorunluluğu yoktur ancak fon katılımcılar peşinatlı fonlardan faydalanarak fon teslimatlarını daha erken alabilirler. Vatandaşlarımız 1 yıldan 30 yıla kadar olan vadelendirme seçenekleriyle dilediği tutarı bütçesine göre öder. Hiç peşinatı olmayanlarda sistemimize dahil olarak diledikleri taksit miktarını kendileri belirleyebilir. Fon katılım bedelini isterlerse taksitleri bitene kadarki süreye yayarak vadelendirebilirler" diye konuştu.



PEŞİNATSIZ 279 LİRADAN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

"1 yıldan 30 yıla kadar vade seçeneği sunduğumuz sistemimizde, vatandaşlar vadesini ve ödeme miktarını kendisi belirler" diyen Kolo, "100 bin liralık fona dahil olan birisi, hiç peşinat ödemeden siteme girerek, 360 ay vade ile aylık 279 lira taksitle birikimine kavuşarak, evden arabaya tüm ihtiyaçları için kullanabilir. 360 aylık vade sonunu beklemeden sistemimizde evini son alacak kişi maksimum 100 ay içinde birikimine sahip olabilecek. Buradaki amacımız vadeyi uzatıp, insanları daha rahat bir ödeme kolaylığı sağlamak. Böylelikle vatandaşlarımızın ev sahibi olmalarındaki en büyük sorunlardan birisi olan vade ve taksit miktarını sorununu çözerek Türkiye’de konut sahibi olmalarındaki en büyük sorunlardan birini ortadan kaldırmış olduk. Bu sistemle ister 100 bin isterlerse daha da fazla miktardaki fona katılarak istedikleri vade ve ödeme seçeneklerini kendileri belirleyebilecekler" ifadelerini kullandı.

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