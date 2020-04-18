banner314

banner325

Son Dakika

2,5 milyon ton hububat ithalatı için gümrük vergisi sıfırlandı

2019 yılında 9 milyon 827 bin tonla buğday ithalatında rekor kırılırken, bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 milyon ton buğday için gümrük vergisi sıfırlandı.

EKONOMİ 18.04.2020, 12:45 Murat Aydın
2,5 milyon ton hububat ithalatı için gümrük vergisi sıfırlandı

2019 yılında 9 milyon 827 bin tonla buğday ithalatında rekor kırılırken, bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 milyon ton buğday için gümrük vergisi sıfırlandı. Pirinç, mısır ve arpa ile birlikte bugünkü kararla gümrük vergisi sıfırlanan hububat miktarı 2,5 milyon ton oldu.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2,5 milyon ton hububat ve 100 bin ton kuru baklagil ithalatı için gümrük vergisi sıfırlandı.

Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararda, geçen seneki karara atıfta bulunularak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne sıfır gümrük vergisiyle açılan kontenjanlar şöyle oldu:

“100 bin ton kuru baklagil, 1 milyon ton buğday, 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır ve 100 bin ton pirinç.”

Makarna satışları yüzde 300 arttı, devletler buğday stoklamaya başladı

Türkiye 2019’da 3,7 milyar dolarlık hububat ve hububat ürünü ithal etmişti.

Türkiye’nin 2019 yılındaki toplam buğday ithalatı 9 milyon 827 bin ton olmuştu.

Koronavirüsü salgını nedeniyle birçok ülke hububat ihracatına sınırlamalar getirirken uluslararası hububat fiyatlarında da artışlar kaydedilmişti.

Tablodan görüldüğü üsere 2016'dan bu yana ihracaat rakamlarında önemli bir oynama olmazken  ithalat rakamlarındaki hızlı artış dikkat çekiyor. Bunun da tarımda yaşanan sıkıntıları ortaya koyduğu açık bir ifadesi olduğu yorumu yapılıyor.

#hububat #İthalat #ihracaat #sıfırvergi #bakliyat #buğday
Yorumlar (0)
18°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 18 Nisan 2020
İmsak 04:40
Güneş 06:13
Öğle 13:08
İkindi 16:53
Akşam 19:54
Yatsı 21:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir