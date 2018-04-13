23 kule vinç çalışıyor, bin 200 işçi de aynı anda 93 bloğu inşa ediyor

ANTALYA, () - TÜRKİYE’NİN en büyük kentsel dönüşümü olan Sur Yapı Antalya Projesi’nde 2019’da teslimi gerçekleşecek 6 bin 417 konutun yapımı hızla devam ediyor. 23 kule vinçin aynı anda çalıştığı projede bin 200 işçi de 93 adet bloğun inşasını gerçekleştiriyor. Projenin 6 bin 417 konutluk ilk etabının teslimatları 2019 yılı içerisinde olacak.

60 binin üzerinde ön talep alan projede, satışı öne alınan diğer etapların da inşasına başlanmasıyla yıllık 5 bin kişilik istihdamın ve yılda 1 milyar lira olmak üzere 8 milyar liralık yatırım değerinin elde edileceğini söyleyen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Projenin 6 bin 417 konutluk ilk etabının teslimatları 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecek. Proje kapsamında şu ana kadar 315 bin 866 metreküp hafriyat çıkarıldı. Kazı alanından hafriyat taşınması için yaklaşık 27 bin kamyon seferi yapıldı" diye konuştu.

"23 KULE VİNÇ AYNI ANDA ÇALIŞIYOR"

Projede 23 kule vincin aynı anda çalıştığını belirten Elmas, "Bu kadar vinç ancak 3'üncü Havalimanı gibi mega yapılarda aynı anda kullanıldı. Bunun yanı sıra yüzlerce iş makinesi de aynı anda çalışmalarına devam ediyor" dedi.

" BİN 200 KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR"

93 adet bloğun inşasının aynı anda, toplam sayısı bin 200 çalışanı bulan, farklı ekiplerce gerçekleştirildiğini dile getiren Elmas, "Bu sayı inşaat ilerledikçe ve diğer etaplara geçildikçe artacak. Proje kapsamında, 8 yıl boyunca yıllık 5 bin kişiye istihdam sağlanacak. Onlarca farklı sektöre de proje sayesinde dolaylı istihdam desteği sağlanmış olacak. Kurulan yeni şehir başta Antalya ekonomisi olmak üzere Türkiye ekonomisinde de dinamo görevi üstlenecek" diye konuştu.

"ANTALYA FİRMALARINI TERCİH EDİYORUZ"

8 yılda tamamlanması öngörülen ve 8 milyar liralık yatırım değeri olan Sur Yapı Antalya projesi için yıllık 1 milyar liralık bir yatırım yapılacağını aktaran Elmas, " Antalya firmalarından aldığımız hizmet sayesinde kentin ekonomisine büyük katkı sağlayacağız. Kurulan yeni şehirde Antalya firmalarına pozitif ayrım yapılarak oluşacak değerin büyük bir kısmının Antalya’da kalmasına katkı sunacağız" ifadelerini kullandı.

"TURKUAZ ETABI'NIN ÖN SATIŞI SÜRÜYOR"

Yoğun talep nedeniyle Turkuaz Etabı'nın erkenden satışa çıkarıldığını söyleyen Elmas, "Turizmin yıldızı Antalya’nın değerine değer katan yeni şehir, Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın 155 ülkesinden yoğun bir taleple karşılaştı. Sur Yapı Antalya Projesi’nde bin 105 adet bağımsız bölümden oluşan Turkuaz etabı da erken satışa çıkarıldı. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tiplerindeki dairelerin büyüklükleri 55 metrekare ile 231 metrekare arasında değişiyor. 'Suyla gelen medeniyet' temasının hakim olduğu etabın tüm blokları su kenarında yer alıyor. Etap, çocuklar ve yetişkinler için yüzme havuzları, gölet kenarındaki dinlenme alanları, site konsepti içerisinde oluşturulan meydanlar, yürüyüş yolları ve modern çevre düzenlemesiyle ön plana çıkıyor" dedi.

"SUR CADDE’DE DAİRELER VE OFİSLER 137 BİN LİRADAN BAŞLIYOR"

Sur Cadde’de yer alan 1+1 daireler ve ofislerin 137 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıktığını belirten Elmas, "Turkuaz etabı ve Sur Cadde’deki satışlarda cazip fırsatlar devam ediyor. Yüzde 35 peşinat, yüzde 10 bir yıl sonra ara ödeme fırsatının yanı sıra kalan tutar için vade farksız 36 ay cazip ödeme planı sunuluyor. 1.3 kilometre uzunluğundaki Sur Cadde, Antalya’nın İstiklal Caddesi olarak görülüyor. Ortasından tramvay geçen caddede yer alan dükkanlar ve ofisler yoğun ilgi görüyor. Tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişinin yaşayacağı projenin kendi hastaneleri, okulları, oteli, camileri, alışveriş merkezi, alışveriş caddesi, dev şehir parkı olacak " diye konuştu.

"ANTALYA’DA YENİ BİR ŞEHİR KURULUYOR"

Kepez-Santral bölgesinde Sur Yapı tarafından inşa edilen projenin, 1 milyon 300 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirileceğini vurgulayan Elmas, "19 bin bağımsız bölümün yer alacağı projede, 157 bin metrekare yeşil alan üzerinde kurulacak şehir parkı, Antalya’nın en büyük parkı olacak. Kurulacak dev şehir parkının içerisinde piknik alanı, müze, sera alanı, semt pazarı, pergola altı dinlenme alanları, iskele alanları, etkinlik çadırı, göletler, yeşil alanlar, süs havuzları, geniş meydanlar, amfi alanları, köy meydanı, gölet kafeleri ve çim sahaları yer alacak. Yeşil ve maviyle iç içe kentteki çevreci uygulamalarıyla da ilklere imza atan projenin tamamı akıllı ve örnek dönüşüm metotlarıyla gerçekleştiriliyor " dedi.

"HER TÜRLÜ ATIK YENİDEN HAYATA KAZANDIRILIYOR"

Proje alanındaki her türlü atığın yeniden hayata kazandırıldığını söyleyen Elmas, "Araziden çıkan yüzlerce ton bina molozu projede kullanılmak üzere dönüştürüldü. 600 ton demir geri kazanıma gönderilirken, 114 ton ahşap yakacak olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Arazi üzerindeki 10 bin 764 ağaç peyzajda kullanılmak üzere muhafaza altına alındı. Bölgede yaşayan sokak hayvanları için özel barınaklar kuruldu" ifadelerini kulandı.

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