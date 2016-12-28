Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP: Asgari ücret 1750 lira olmalı
CHP: Asgari ücret 1750 lira...
Erdoğan'ı üzen geri kalmış 2 konu: Eğitim, Kültür ve Sanat
"Eğitim ve Kültür Sanat'ı geri...
Hac başvuruları başladı
Hac başvuruları başladı
Son dakika... 34 muvazzaf asker gözaltına alındı
34 muvazzaf asker gözaltına alındı

21 Renault işçisine işe iade kararı

Faruk KAHRAMAN/BURSA, () - BURSA'da, geçen yıl şubat ayında Oyak Renault fabrikasındaki işçi eylemlerinin ardından fabrikadan çıkarılan 21 işçinin açtığı davada hakim, işe iade ve sendikal tazminat ödenmesi kararı verdi. Merkez Nilüfer...

21 Renault işçisine işe iade kararı

Faruk KAHRAMAN/BURSA, () - BURSA'da, geçen yıl şubat ayında Oyak Renault fabrikasındaki işçi eylemlerinin ardından fabrikadan çıkarılan 21 işçinin açtığı davada hakim, işe iade ve sendikal tazminat ödenmesi kararı verdi.
Merkez Nilüfer ilçesindeki Ataevler'de Bursa Adliyesi Ek Hizmet Binası'nın önünde, işten çıkarılan işçiler adına basın açıklaması yapan Birleşik Metal-İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Ayhan Ekinci, mart ayında 75'i tazminatsız olmak üzere 400'e yakın kişinin işten çıkarıldığını söyledi. Ekinci, 21 işçinin işe iade için açtığı ve 10. İş Mahkemesi'nde görülen davada karar verildiğini ifade eden Ekinci, hakimin işe iade ve sendikal tazminat ödenmesi kararı verdiğini belirtti. Bugünkü kararla birlikte 67 kişinin işe iade davasını kazandığını vurgulayan Ekinci, "Davaları kazanan üyelerimiz içinde tazminatsız olarak işten atılanlar da var. Tazminatını alarak işten ayrılmaya zorlananlar da var. Yasaya aykırı şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılıp sözleşmesi bitti diye işten çıkarılan işçiler de var" dedi.
Ekinci, işten çıkarılma nedenlerinin sendikal neden olarak tespit edildiğini dile getirerek, "Mahkemeler, sendikal tazminata hükmediyor. Davalarını kazanan işçiler, ihbar ve kıdem tazminatlarının yanında 4 ay boşta geçen sürenin ücreti ile kıdemine göre 12, 13 veya 14 aylık sendikal tazminat hak etmiş durumdalar. Bugünkü karar, bu dönemde verilmiş mahkeme kararlarından en önemlilerinden bir tanesi. Bazı işçilerin duruşmaları devam ediyor. Bugün sendikal tazminat kararının önümüzdeki yılda da diğer mahkemelere emsal teşkil edecek" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55