21 Renault işçisine işe iade kararı

Faruk KAHRAMAN/BURSA, () - BURSA'da, geçen yıl şubat ayında Oyak Renault fabrikasındaki işçi eylemlerinin ardından fabrikadan çıkarılan 21 işçinin açtığı davada hakim, işe iade ve sendikal tazminat ödenmesi kararı verdi.

Merkez Nilüfer ilçesindeki Ataevler'de Bursa Adliyesi Ek Hizmet Binası'nın önünde, işten çıkarılan işçiler adına basın açıklaması yapan Birleşik Metal-İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Ayhan Ekinci, mart ayında 75'i tazminatsız olmak üzere 400'e yakın kişinin işten çıkarıldığını söyledi. Ekinci, 21 işçinin işe iade için açtığı ve 10. İş Mahkemesi'nde görülen davada karar verildiğini ifade eden Ekinci, hakimin işe iade ve sendikal tazminat ödenmesi kararı verdiğini belirtti. Bugünkü kararla birlikte 67 kişinin işe iade davasını kazandığını vurgulayan Ekinci, "Davaları kazanan üyelerimiz içinde tazminatsız olarak işten atılanlar da var. Tazminatını alarak işten ayrılmaya zorlananlar da var. Yasaya aykırı şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılıp sözleşmesi bitti diye işten çıkarılan işçiler de var" dedi.

Ekinci, işten çıkarılma nedenlerinin sendikal neden olarak tespit edildiğini dile getirerek, "Mahkemeler, sendikal tazminata hükmediyor. Davalarını kazanan işçiler, ihbar ve kıdem tazminatlarının yanında 4 ay boşta geçen sürenin ücreti ile kıdemine göre 12, 13 veya 14 aylık sendikal tazminat hak etmiş durumdalar. Bugünkü karar, bu dönemde verilmiş mahkeme kararlarından en önemlilerinden bir tanesi. Bazı işçilerin duruşmaları devam ediyor. Bugün sendikal tazminat kararının önümüzdeki yılda da diğer mahkemelere emsal teşkil edecek" diye konuştu.

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