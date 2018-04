“2050 yılına kadar okyanuslarda balıktan çok plastik olacak”

İstanbul, 27 Nisan () – Her yıl okyanuslara sekiz milyon ton plastik karışacağı ve 2050 yılında okyanuslarda balıktan daha fazla plastik olacağı öngörülürken Dell, okyanuslardaki plastikten kurtulmak için yapılması gerekenleri sıralıyor.

"Kullan-at kültürü" nedeniyle "her yıl okyanusa en az sekiz milyon ton plastik girdiğine" dikkat çekilen Dell çağrısında, "2050 yılında, okyanuslarda balıktan daha fazla plastik olacağını tahmin ediyorlar" denildi ve şu konuların altı çizildi:

"Plastik doğada asla tamamen çözünmeyip, sadece daha küçük parçalara ayrılıyor ve okyanuslardaki plastik parçaların çoğu beş milimetreden küçük olduğu için balıklar genellikle bu parçaları fitoplanktonlarla karıştıyor.

"Bu veri ortalama miktarda deniz mahsulü yiyen herkesin, yılda yaklaşık 11 bin plastik parçacığını yediği anlamına gelirken plastik kimyasallara aşırı maruz kalmak bazı kanser türlerine, bağışıklık bozukluklarına ve obeziteye yol açabiliyor.

"Plastik kirliliği sadece deniz yaşamını etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda iklim değişikliği üzerinde de büyük etki yaratırken, plastik atık alanına gittiğinde küresel ısınmanın önde gelen nedenlerinden biri olan metan gazı salınımında artışa neden oluyor.

"Plastik bir petrol ürünü olması sebebiyle sadece plastik üretimi bile atmosfere sera gazlarının salınmasına yol açıyor ve bu durum tüm yaşam döngüsü boyunca iklimi etkiliyor."

Plastiğin okyanuslar ve iklim üzerindeki etkisiyle ilgili çağrıda bulunan Dell açıklamasında herkesin büyük bir etki yaratacak küçük değişiklikler yapabileceğini belirtirken, yapılabilecekler şu şekilde sıralandı:

"Plastik ürünlere ‘hayır’ deyin. Plastik tüketiminizi azaltmanın gerçekten kolay yolu, teklif edildiğinde kibarca reddetmektir. Restoran ve barlarda pipetlere hayır deme hareketi buna verilebilecek harika bir örnek.

"Plastik ambalajı olan ürünler satın almaktan kaçınmak ve taze ürün alırken ek plastik poşetleri reddetmek de gereksiz plastik kullanımını önlemenin kolay yollarından bir diğeri.

"Tek kullanımlık ürünlerden vazgeçin. Kısa vadeli vizyonumuzu değiştirmemiz gerekiyor.

"Kabul edelim ki, tek kullanımlık ürünler kullanmak daha pratik olabilir ama en sevdiğiniz kahve dükkanına tekrar kullanılabilir bir fincan götürmek ya da alışveriş yaparken plastik poşet yerine kumaş çanta kullanmak uzun vadede önemli bir fark yaratabilir.

"Bu yıl Dell Technologies World'de plastik şişe kullanımına son veriyor ve 65 bin plastik su şişesini etkinliğimizden kaldırarak küçük bir değişikliğin nasıl büyük bir etki yaratabileceğini kanıtlıyoruz. İleriyi düşünerek ve hazırlık yaparak siz de kullandığınız plastik miktarını önemli ölçüde ve tutarlı bir şekilde azaltabilirsiniz.

"Çöp atmadan önce geri dönüşüm simgelerini kontrol edin. Plastik ürünleri geri dönüşüm kutularına atmazsak atık depolama alanlarına gider. Olabildiğince çok plastiğin atık depolama alanlarına gitmesini önlememiz gerekiyor, bu hepimizin sorumluluğu. Elektronik atıklar da bir başka önemli sorun.

"Günümüzde insanlar her birkaç yılda bir dizüstü bilgisayarlarını ve telefonlarını değiştiriyorlar ve bu 2016 yılında dünya nüfusunun 44.7 milyon ton e-atık üretmesiyle sonuçlandı.

"Üstelik bu atıkların sadece yüzde 20'si geri dönüştürüldü. Çöpe atmadan önce, üreticinin geri dönüşüm hizmeti sunup sunmadığını kontrol edin.

"Dell olarak, tüketicilere ve şirketlere ücretsiz geri alma hizmeti sunuyor ve sonrasında plastiği geri dönüştürüp yeni ürünler üretiyor, yeni anakartta, e-atıklardan elde edilen altını yeniden kullanmak için bir pilot program yürütüyoruz.

"Çevreci markalar seçmeye dikkat edin. Sürdürülebilirlik, sundukları ürün veya hizmet ne olursa olsun, birçok marka için önemli bir odak noktası haline geldi. Bu nedenle, sevdiğiniz ve aynı zamanda çevresel bir bakış açısına sahip markaları bulmak için zaman ayırın.

"Dell gibi bazı kuruluşlar sürdürülebilir ambalajlar yaratmak için okyanus plastiklerini ve bambu gibi doğal kaynakları kullanıyor.

"Mevcut plastiklerden kurtulmak için bir araya gelin. Gelecekte plastik kullanımını azaltmak gerçekten önemli ve aynı zamanda mevcut plastik atıklarla da mücadele etmeliyiz.

"Plaj ya da su yollarının temizlendiği bir etkinlik düzenlemek, zaten ortaya çıkmış olan hasarı tersine çevirmenin harika bir yoludur.

"Bu ayrıca arkadaşlarınızı, meslektaşlarınızı ya da yerel toplulukları bu sürece dâhil etme ve bu sorunla birlikte savaşmanın önemini anlamalarına yardımcı olma fırsatı yaratır.

"Gezegeni korumak hepimizin sorumluluğudur ve gelecek nesillere bırakmak için ona iyi bakmak görevimizdir. Plastik kirliliği bir gecede ortadan kalkmayacak ama plastik tüketimimizi ve atıklarımızı azaltmak için küçük adımlar atarsak birlikte büyük bir fark yaratabiliriz." (Fotoğraflı)