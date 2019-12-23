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2020 HEDEFLERİ - UHKİB/Gündemir: 2020 yılında 750 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, 2020 yılındaki ihracat hedeflerini 750 milyon dolar olarak belirlendiğini açıkladı. Gündemir, sektörün ve birliğin hedefleriyle...

EKONOMİ 23.12.2019, 16:45
2020 HEDEFLERİ - UHKİB/Gündemir: 2020 yılında 750 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz
Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, 2020 yılındaki ihracat hedeflerini 750 milyon dolar olarak belirlendiğini açıkladı.
Gündemir, sektörün ve birliğin hedefleriyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
“UHKİB olarak 2019 yılı sonunda yaklaşık olarak 700 milyon dolar toplam ihracat gerçekleştirmiş olacağız. 2020 yılında Birlik olarak 750 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunan hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz 2019 yılında 18 milyar dolara yaklaşan ihracat ile Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 11’ini gerçekleştiriyor ve otomotiv ile kimyevi maddelerden sonra en büyük paya sahip üçüncü sektör. Türkiye, dünya hazır giyim ihracatı sıralamasında yedinci sırada yer alıyor. 1950'lerden beri, istihdam açısından Türkiye’nin lokomotif sektörü olan hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmaların sayısı 35 bin civarında ve bu firmalarda yaklaşık 500 bin kişi istihdam ediliyor. 2005 yılında Çin'e uygulanan kotaların kaldırılmasının ardından hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz Çin pazarı başta olmak üzere küresel pazarda, rekabet etmekte zorluk yaşamaktadır. Bu çetin küresel rekabet ortamında ayakta kalabilmek için, Endüstri 4.0’a bağlı olarak ülkemizin emek yoğun ve lokomotif bir sektörü olan hazır giyim ve konfeksiyon sektöründeki tüm üretim süreçleri ve iş modelleri de değişim sürecine girdi. Birlik olarak firmalarımızın ayakta kalabilmelerinin en büyük koşulunun akıllı üretim tesisleriyle tanışmaları gerektiğinin bilinci ile hareket ediyoruz. Bu doğrultuda, firmalarımıza yol göstermek amacı ile pek çok çalışma gerçekleştirdik ve 2020 yılında da gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”
“2018 yılındaki yüzde 14.7 artıştan sonra takip eden 2019 yılında yüzde 7.5 civarındaki artışla kapatacağız. UIB olarak son iki yılda Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracat artış yüzdesinin üstünde performansımız var.” (Fotoğraflı)

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