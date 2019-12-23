2020 HEDEFLERİ - İSHİB/Sezer: 2023 yılında ihracat hedefimizi 5 milyar dolara revize ettik

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, küresel ekonomik büyümede izlenen dalgalanmaya rağmen sektör ihracatının artmaya devam ettiğine dikkat çekerek, sektörün 2023 ihracat hedefinin 2.5 milyar dolardan 5 milyar dolara revize edildiğini söyledi.Sezer, 2019 yılında su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ihracatının 2 milyar 304 milyon dolara yükseldiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:“Sektör ihracatımız 2018 yılı Ocak-Kasım ayı sonunda 2 milyar 296 milyon dolardan 2019 yılı Ocak-Kasım ayında 2 milyar 304 milyon dolara yükselmiştir. Son 12 aylık sektör ihracatı ise 2 milyar 518 milyon dolardır.“Küresel ticarette yaşanan daralmaların bütün ülkeleri etkilediği ve küresel büyümede büyük bir ivme kaybedilen bir ortamda sektör ihracatının büyümeye devam etmesi önem arz etmektedir.“Sektörümüzde yer alan alt sektörler açısından 2019 yılını değerlendirirsek; su ürünleri sektörü ihracatımız 2019 yılı Ocak-Kasım aylarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4.2 artarak 958 milyon dolardan 1 milyar dolara yükselmiştir. En fazla su ürünleri ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla 13 milyon dolar ile Hollanda, 10 milyon dolar ile Japonya, 9 milyon dolar ile İtalya’dır.“Kanatlı ürünleri sektöründe ise beyaz et ihracatımız 2019 yılı Ocak-Kasım dönemi ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3.0 artarak 583 milyon dolardan 600 milyon dolara çıkmıştır. Yumurta ihracatı ise aynı dönemlerde Irak’a gerçekleştirilen ihracatta yaşanan sıkıntılar nedeni ile 300 milyon dolara gerilemiştir. Beyaz et sektöründe en fazla ihracat 32 milyon dolar ile Irak, 6 milyon dolar ile Libya, 3 milyon dolar ile Hong Kong’tur. Yumurta sektöründe ise 2019 yılında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla 8 milyon dolar ile Suriye, 6 milyon dolar ile Kuveyt, 3 milyon dolar ile Katar’dır.“Süt ürünleri sektörü ihracatımız 2019 yılı Ocak-Kasım aylarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 264 milyon dolardan 300 milyon dolara yükselmiştir. En fazla süt ürünleri ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla 7 milyon dolar ile Irak, 4 milyon dolar ile Suudi Arabistan, 1.5 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri’dir.”Sezer, 2023 yılı için önceden belirlenen ihracat hedefine ulaşmaları sebebiyle bu rakamın 5 milyar dolara çıkarıldığını belirterek, şu öngörüyü yaptı:“Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörü olarak 2023 yılı hedefimiz olan 2.5 milyar dolar ihracat hedefini çok önceden yakalamış ve 5 milyar dolar olarak revize etmiş nadir sektörlerden biriyiz. 2023 yılı hedeflerimize ulaşmak için tıpkı 2020 yılındaki hedeflerimize ulaşmak için yapacağımız gibi çok çalışıp, kapalı pazarlarımız olan Çin, Avrupa Birliği gibi sektörümüzde çok yüksek bir ithalat kapasitesine sahip olan pazarlarımızı açmak için hem Ticaret ve Tarım Bakanlığımız ile koordineli çalışıp hem de ilgili ülkelerdeki Ticaret Müşavirlikleri nezdindeki girişimlerimize devam edeceğiz. Bu pazarların açılması sektörümüzün 2023 yılı hedefi olan 5 milyar dolar olan ihracat hedefini yakalamasını hatta aşmasını sağlayacaktır.”