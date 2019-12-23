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2020 HEDEFLERİ - İFMİB/Gören: Hükümet politikaları sürdürürse 2020 bizler için rekor yılı olacak

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları birliği (İFMİB) Başkanı Ali Haydar Gören, Türkiye fındık üretiminin 2019’da 776 bin tonla rekor düzeylerini görmesi ve dünya fındık üretiminin yüzde 69’unu karşılamasının ardından...

EKONOMİ 23.12.2019, 16:02
2020 HEDEFLERİ - İFMİB/Gören: Hükümet politikaları sürdürürse 2020 bizler için rekor yılı olacak
İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları birliği (İFMİB) Başkanı Ali Haydar Gören, Türkiye fındık üretiminin 2019’da 776 bin tonla rekor düzeylerini görmesi ve dünya fındık üretiminin yüzde 69’unu karşılamasının ardından hükümetin mevcut politikalarını devam ettirmesi durumunda 2020’de sektörün yeni rekorlar kırabileceğini öngördü.
Gören, sektörün 2019 yılındaki performansıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
“2019 yılında bizi en çok sevindiren gelişme, rakip ülkelerde fındık üretiminin gerilemesine karşın, ülkemizde yüzde 20’nin üzerinde artarak 776 bin ton ile rekor kırması oldu. Bir dönem dünya fındık üretiminin yüzde 85’ini biz karşılarken, yıllar itibariyle bu oran 2018 yılında yüzde 56’ya kadar inmişti. 2019 yılında üretimin yeniden artarak yüzde 69’lara kadar çıkması, sektör olarak bu konuda yaptığımız çalışmaların ve büyük önem verdiğimiz zararlılarla mücadele konusundaki başarının bir sonucudur. Miktar bazındaki artışla birlikte, değer bazında da yüzde 25 üzerinde artış sağladık. Ocak-Kasım döneminde 1.8 milyar dolara ulaşan ihracatımız, yıl sonunda 2 milyar doları aşacaktır.
“Ekip, ekipman, bilgi, donanım ve dünya görüşü ile kendisini ispatlamış Türk İhracatçıları, ürün rekoltesine bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti fındık plantasyonlarından çıkacak tüm ürünü tüketebilecek pazarlama ve tüketim gücüne sahiptir. Tarım ürünlerinde rekolteye bağlı ticaretin oluşumu aşikardır. Fındık Çiftçisinin ürününe sahip çıkması, İyi Tarım Uygulamaları ve Verimlilik ön planda olmak üzere son yıllarda ürüne negatif etki eden zararlılarla mücadelenin tüm paydaşlar ile sürdürülebilir mücadele edilmesi, gelecekte rekorlarımıza rekor katacaktır. Ne kadar kaliteli ve çok ürün elde edersek, o kadar fazla ihracat ve döviz girdisi sağlamış oluruz. Yıllar itibarı ile ihracatta rekor döviz girdisi sağlayan sektörler ile sektörümüzün kıyaslanması halinde, net döviz girdisi olarak sektörümüzün ekonomiye katkısının daha fazla olduğu gözlenecektir.”
Sektörün bu görünümüne paralel olarak devlet tarafından oluşturulan politikaların sürdürülmesiyle ihracatın artabileceğini söyleyen Gören, şöyle devam etti:
“2020 yılında, 2019 yılına oranla belki miktar bazında olmazsa dahi döviz bazında daha fazla ihracat yapabileceğimizi öngörmekteyim. Fakat rekoltenin bu seneki rakamlara veya daha fazla olması halinde hem miktar bazında hem de döviz bazında yeni rekorlara koşacağımız kaçınılmazdır. Buna etki eden en önemli faktör; Türk ihracatçısının çok uzun yıllardır hükümetten ‘Uzun Vadeli ve Sürdürülebilir Ürün Politikası ve yıllık ürün politikasının ürünün pazara inmeden belirlenmesi’ idi. Hükümet 2019 yılında bunu gerçekleştirdi ve kararlılıkla devam ettireceği ifade ediliyor. Şayet hükümet istikrarlı ürün politikasını devam ettirirse her yıl bizler için rekor yılı olacaktır. Burada temel nokta daha çok ürün, daha kaliteli ürün, daha çok ihracat ve daha çok döviz girdisidir.”
Fındık üretiminin 2023 yılında da artırmayı hedeflediklerini belirten Gören, “Türk Sanayici-İhracatçısı dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte ve global dünyada rekabet gücünü arttırarak daha kaliteli ürün üreterek dünya pazarındaki son 20 yılda kaybetmiş olduğu payını hızla tekrar hem üretimini hem dünya ticaretindeki payını yüzde 75 - 80 seviyelerine taşımakta kararlıdır” dedi. (Fotoğraflı)

 

 

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