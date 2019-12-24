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2020 HEDEFLERİ - "2020 online ticaret sektörü için altın yıl olacak"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, “2019’da e-ihracat cirolarında rekor artış yaşandı. Finansal teknolojiler sektöründeki son gelişmelerle beraber, 2020 online ticaret sektörü için altın yıl...

EKONOMİ 24.12.2019, 15:16
2020 HEDEFLERİ - "2020 online ticaret sektörü için altın yıl olacak"
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, “2019’da e-ihracat cirolarında rekor artış yaşandı. Finansal teknolojiler sektöründeki son gelişmelerle beraber, 2020 online ticaret sektörü için altın yıl olacak” dedi.
Türkiye’de e-ticaret sektörünün 2019’da yüzde 30-35 arasında büyüdüğünü ifade eden Çiğdemli, pazar büyüklüğünün 60 milyar lirayı aştığını, dünya genelinde e-ticaret satış hacminin önümüzdeki yıl 4 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini vurguladı.
Türkiye’de ödeme hizmetleri için yeni bir dönem başladığını belirtti. 11. Kalkınma Planı çerçevesinde, "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun"un TBMM tarafından kabul edilmesinin, sektöre ivme kazandıracak bir gelişme olduğunu vurgulayan Çiğdemli, Bu yeni düzenlemeyle beraber, hem kurumlar hem de bireyler açısından ticareti daha da kolay hale getirecek, yeni nesil dijital ödeme çözümlerinin yolu açılmış oldu. Bir başka gelişme de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya alınacağı duyurulan Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi. Finansal teknolojiler alanındaki bu canlanma ilk olarak e-ticaret sektörüne ivme kazandıracaktır" dedi.
2020’nin gündem konularından birinin de veri ihlallerine yönelik KVKK cezaları olacağını ifade eden Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Çiğdemli, “KVKK kapsamında veri sorumlusu şirket, kurum ve kişiler için ‘Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ VERBİS’e son kayıt tarihi 31 Aralık. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) yapılan son açıklamaya göre, veri işleyen şirketler veri ihlali yaşamaları durumunda bunu KVKK’ya ve verisi ihlal edilen kişilere bildirmek zorunda. Söz konusu KVKK kararına göre, veri sorumlusu tarafından ilgili kişilere (müşteriler, üyeler gibi) yapılacak olan ihlal bildiriminin açık ve sade bir dille yapılması, kişisel veri ihlalinin olası sonuçları ve alınan önlemler de belirtilmek zorunda. E-ticaret sitelerinin KVKK kapsamında gerekli adımları atması gerekiyor” dedi ve açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Ticimax olarak 2019’u hedeflerimizin üzerinde bir büyümeyle kapatıyoruz. E-ticaret ve e-ihracat altyapısını sağladığımız firma sayısı 9 bini aştı, yüzde 100 büyüme rakamına henüz yıl bitmeden ulaştık. 2019’da Londra ofisimizi açtık, Avrupa pazarına açıldık. 2020’de yurtdışı operasyonlarımızı genişletmeye devam edeceğiz. 2019 yılında üçüncü Ar-Ge merkezimizi Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde açtık. 2020’de Ar-Ge personelimizi iki katına çıkaracağız. Bu yıl Ar-Ge merkezlerimizde özellikle satış sonrası depo ve lojistik sorunlarına yönelik yazılım çözümleri geliştirdik. İstihdamımız da yüzde 30 oranında arttı. E-ihracat altyapısını sağladığımız şirketlere baktığımızda, 2019’da e-ihracat cirolarında rekor artış yaşandı diyebiliriz. Şirketlerin e-ihracat ciroları yüzde 147 civarında artış gösterdi. 2019’da Ticimax Akademi çatısı altında 9027 kişiye e-ticaret eğitimi verdik. Ayrıca Anadolu’da 50’den fazla ilimizde, KOBİ’lere yönelik ücretsiz e-ticaret ve e-ihracat farkındalık konferansları düzenledik. 2020’de Ar-Ge yatırımlarımızı artıracağız ve eğitimlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. 2020 büyüme hedefimizi de yüzde 100 olarak belirledik.” (Fotoğraflı)

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