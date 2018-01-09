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2017 yılında 17 milyar liralık çek karşılıksız çıktı

İstanbul, 9 Ocak () - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin verilerine göre, 2017 yılında kesilen 748 milyar liralık çekin 17 milyar liralık bölümü karşılıksız çıktı. TBB Risk Merkezi'nin Aralık ayı çek raporundaki verilere...

2017 yılında 17 milyar liralık çek karşılıksız çıktı

İstanbul, 9 Ocak () - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin verilerine göre, 2017 yılında kesilen 748 milyar liralık çekin 17 milyar liralık bölümü karşılıksız çıktı.
TBB Risk Merkezi'nin Aralık ayı çek raporundaki verilere göre; 2017 yılında bankalara ibraz edilen 546 bin keşideciye ait 20 milyon adet çekin toplam tutarı 784 milyar lira oldu. Buna göre, bir yılda çek tutarı yüzde 11 artarken, keşideci sayısı yüzde 3.0, çek adedi ise yüzde 6.0 azaldı.
Böylece, 2016 yılında 37 bin 660 lira olan bir çekin ortalama tutarı, 2017 yılında 39 bin 200 liraya yükseldi.
2017 yılında, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 48 bin keşideciye ait 435 bin adet çekin toplam tutarı 17 milyar lira oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 30 bin keşideciye ait toplam 3.6 milyar lira tutarındaki 106 bin adet çek daha sonra ödendi.
Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 38, keşideci sayısı yüzde 29, adet ise yüzde 44 azaldı.
Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 1.2 puan azalarak yüzde 2.0, adet olarak 1.4 puan azalarak yüzde 1.9 oldu.
Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve adedinin en yüksek olduğu 5 il sırasıyla, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya, keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il ise sırasıyla İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa oldu.
Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 7.2 ile Iğdır, yüzde 6.4 ile Ağrı, yüzde 5.9 ile Mardin, yüzde 5.4 ile Muş ve yüzde 5.3 ile Şanlıurfa oldu. (Grafik)

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