“2017, Türkiye’de Fintech yılı olacak”

İstanbul, 10 Mart () - Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan ve sektöründeki en büyük dört uluslararası şirketten biri olan KPMG, Türkiye’de 2017 yılının Fintech yılı olacağı ve işlem hacminin 14.7 milyar dolardan 17 milyar dolara çıkacağı öngörüsünde bulundu.

KPMG, “The Pulse of Fintech” raporuyla küresel anlamda Fintech’e olan ilgi ve potansiyel kullanım alanlarını inceledi. 2016 yılında Fintech yatırımlarının dünyada ciddi bir düşüş yaşadığına dikkat çeken KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı Sinem Cantürk, “2016’da Türkiye’de Fintech işlem hacmi 14.7 milyar dolar düzeyindeydi. 2017’de ise işlem hacminin 17 milyar dolar olacağı ve yatırımların artmaya devam edeceği düşünülüyor” dedi. Sinem Cantürk, “2015 yılında 46.7 milyar dolarlık rekor Fintech yatırımı görülmüştü. Bu değer 2016 yılında yüzde 47.2’lik bir düşüşle 24.7 milyar dolara geriledi. Ancak bu değer, 2015 öncesi seviyelere kıyasla yine de önemli bir yükseliş olarak değerlendirilmeli” dedi. Türkiye’de Fintech yatırımları artacak Türkiye’de Fintech işlem hacminin 2016 yılında 14.7 milyar dolarla tamamlandığını dile getiren Cantürk, “2017 öngörülerimiz 17 milyar dolar düzeyinde. Ayrıca bankaların Fintech’lere ilgisi ve yatırımların artmaya devam etmesini bekliyoruz. 2017, Fintech için küresel anlamda bir değişim yılı olacak. Devredilen ve faaliyetini sonlandıran Fintech şirketlerinin yerini yenileri alacak ve teknoloji sektörünün büyükleri de Fintech sektörüne adım atmaya devam edecek. Türkiye adına 2017’nin Fintech anlamında önemli bir yıl olacağını söyleyebiliriz” dedi. ‘Çin, Fintech’in güç merkezi haline geldi’ Küresel anlamda değerlendirmelerde bulunan Cantürk, “Çin yatırımları ve anlaşmalarıyla Fintech’in güç merkezi haline geldi. Ayrıca 2017’ye bakıldığında revize edilmiş Ödeme Hizmetleri Direktifi’nin (PSD2) Avrupa’da hızlıca hayata geçmesi ve dünyadaki anlık ödemeler ve açık bankacılık üzerindeki baskıların artmasıyla, heyecan verici yeni gelişmeler yaşanabilir” dedi.