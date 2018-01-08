2017'de erkekler alışverişte kadınları solladı

İSTANBUL, ()-TÜRKİYE genelinde 5.6 milyon üyesi bulunan Hopi, 2017’nin alışveriş istatistiklerini açıkladı. Ocak–Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleşen alışveriş rakamlarının açıklandığı istatistik, alışveriş tercihleri ve trendlerini ortaya koydu. 2017’nin en çok satan ürünü ayakkabı olurken en çok alışverişi 26-45 yaş arası erkekler yaptı.

Hopi Türkiye'nin alışveriş profilini çıkardı. İstatistiğe göre 2017'deTürkiye'de en çok alışveriş yapılan saat 17.00 olurken ay aralık, gün ise pazar olarak tercih edildi. Siyah renk ise alışveriş severlerin gözde rengiydi. Giyim tarzında yüzde 50 oranda tercih edilen “casual (günlük)”, Türkiye’nin 2017’deki giyim trendini ortaya koydu. 2017’de gerçekleştirilen tüm alışverişlerin 3’te 1’i İstanbullular tarafından yapıldı. Hopi uygulaması da en çok iOS tabanlı mobil cihazlardan kullanıldı.

ALIŞVERİŞİN YÜZDE 42'SİNİ 36-45 YAŞ ARASI ERKEKLER YAPTI

Yeme içmeden teknolojiye, hazır giyimden ayakkabıya, havayolu ulaşımından eğlenceye, valeden kargoya kadar farklı sektörlerden 100’den fazla üye markasıyla 360 derece alışveriş ihtiyaçlarına çözüm sunan Hopi, Türkiye’nin 2017’deki alışveriş istatistiklerini açıkladı. Hopi’nin istatistiklerine göre;2017’nin en fazla satın alınan ürünü ayakkabı oldu. Ayakkabıdan sonra pantolon ve tişört geldi. 2017’de en fazla alışverişi erkekler yaptı. Tüm yaş gruplarında en fazla alışverişi ise 36-45 yaş arasındaki erkekler gerçekleştirdi.Tüm alışverişlerin neredeyse yarısı (yüzde 42) 36-45 yaş grubu tarafından yapıldı.

ALIŞVERİŞ YAPANLARIN GÖZDE RENGİ SİYAH OLDU

2017’de en çok tercih edilen renk yüzde 46 ile siyah oldu. Siyahın ardından lacivert ile mavi geldi. Turuncu ise 2017’nin en az tercih edilen (yüzde 1) rengi oldu. Üst giyimde en çok (yüzde 50) uzun kollu ürünler tercih edildi. Kıyafet tarzlarına göre Türkiye’nin tercihi “casual(günlük)” oldu. Satılan ürünlerin yarısını casual tarzı ürünler oluşturdu. Klasik giyim yüzde 23, “smart casual” ise yüzde 14 ile en çok tercih edilen diğer tarzlar olarak dikkat çekti. Ayakkabılarda topuklarına göre en çok tercih edilenler düz ayakkabılar olurken 100 kişiden 7’si yüksek topukluları tercih etti.

EN ÇOK ALIŞVERİŞ YAPAN İLLER İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR

Tüm alışverişlerin 3’te 1’i (yüzde 33) İstanbullular tarafından gerçekleştirildi. 2017’de en çok alışveriş yapan diğer iller ise sırasıyla Ankara (yüzde 9) ve İzmir (yüzde 8) oldu. Marmara Bölgesi’nde en çok alışverişi İstanbul’dan sonra Bursa, İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara ve Konya, Ege Bölgesi’nde İzmir ve Denizli, Akdeniz Bölgesi’nde Adana ve Antalya, Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon ve Samsun, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Ağrı ve Elazığ, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise Gaziantep ve Diyarbakır yaptı.

ALIŞVERİŞ SAATİMİZ 16.00-18.00 ARASI

Alışverişlerin çoğu 16.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Yıl boyunca kendimizi en çok pazar günleri alışverişe verdik. 2017’deki tüm alışverişlerin yüzde 22’si Pazar günleri gerçekleştirildi. Pazar gününün ardından en çok alışveriş yapılan gün cumartesi oldu. Hafta içinin en çok alışveriş yapılan günü ise çarşamba oldu. Ay bazında en fazla alışveriş aralık ayında gerçekleşti. En az alışveriş ise Şubat (yüzde 6) ayında yapıldı.

SADECE RİZE VE İZMİR’DE KADINLAR ÖNDE

Alışveriş alışkanlıkları il ve cinsiyet bakımından değerlendirildiğinde kadınların erkeklere oranla en çok alışveriş yaptığı il Rize oldu. Rize’nin ardından kadınların erkeklerden daha fazla alışveriş yaptığı tek il ise İzmir. Kadınlarla erkeklerin neredeyse aynı oranda alışveriş yaptığı iller; İstanbul, Ankara ve Bursa oldu. Diğer illerde ise erkekler kadınlara göre daha fazla alışveriş yaptı.

KOZMETİK ALIŞVERİŞİNİ ARALIK’TA YAPTIK

Kozmetik alışverişlerinin çoğu Aralık ayında gerçekleşti. Aralık ayı dışında en çok makyaj seti, fondöten ve ruj Ekim ayında, en çok nemlendirici Mayıs ayında, en çok oje Şubat ayında, saç boyası ise Kasım ayında alındı. Kozmetik dışındaki ürün tercihleri de aylara göre farklılık gösterdi. En çok ayakkabı, elbise ve plaj ürünü Haziran’da, en çok çanta Eylül’de, en çok elektronik eşya Aralık’ta, en çok takım elbise ve bebek-çocuk ürünleri Ağustos’ta, en çok abiye Temmuz’da satıldı.

PARACIKLARINI 80’E KATLADI

Paracıklarını en verimli şekilde kullanan müşteri, paracıklarını Beymen’de 80’e katlayarak harcadı. Hopi’yi en çok kullanan kişi, 3 ayrı şehirdeki 17 ayrı mağazada 378 işlem yaptı. Kullanıcıların yüzde 58’i alışverişlerini sadece bir mağazada, yüzde 42’si ise birden fazla mağazada gerçekleştirdi. Kullanıcıların yaklaşık yüzde 30’u ise sadece bir markadan alışveriş yaptı. Mağazalarda yapılan alışverişlerde Hopi’sini kullananların yüzde 51’i işlemlerini iOS tabanlı mobil cihazlarından, yüzde 49’u ise Android tabanlı cihazlarından gerçekleştirdi. Online alışverişlerin ise yüzde 61’i iOS tabanlı mobil cihazlardan yüzde 38’i ise Android tabanlı mobil cihazlardan yapıldı.

EN ÇOK PARACIK KAZANILAN ALIŞVERİŞ MAĞAZALARI

Bir yıl boyunca alışverişte en çok tercih edilen mazağalar ise şöyle: morhipo.com boyner.com.tr, Boyner İstanbul Cevahir Mağazası YKM İzmir Mağazası. En çok alışverişi 26-45 yaş arasındaki erkekler yaptı, en çok satılan ürün ayakkabı olurken, Rizeli kadınlar alışverişte fark yarattı. aralık ayında kozmetik, eylül ayında çanta en çok tercih edilen ürünler oldu. Hopi, en çok iOS tabanlı cihazlardan kullanılırken Hopiyi en çok kullanan kişi 4 ayrı şehirde 27 mağazada 378 işlem yaptı.