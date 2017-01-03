2016’nın Yapılandırılmış Borçlanma Araçları lideri AK Yatırım

Ak Yatırım, 2016’da Yapılandırılmış Borçlanma Araçları (YBA) ürününde çeşitlilik ve işlem hacminde piyasadaki liderliğini sürdürdü.



Ak Yatırım’ın ilk kez ihracını 2015 yılında gerçekleştirdiği Yapılandırılmış Borçlanma Aracı (YBA), nitelikli yatırımcıların beklentileri doğrultusunda kişiye özel ve hızlı bir şekilde kurgulanabilen yeni nesil bir yatırım aracı olarak dikkat çekiyor. Minimum 30 gün olmak üzere nitelikli yatırımcıların talep ettiği vadede kurgulanabilen YBA, yine yatırımcıların piyasa öngörülerine göre anapara korumalı ya da korumasız, yükselen, düşen veya yatay piyasalardaki beklentilerine cevap verecek şekilde getiri elde etmelerini sağlıyor.



Pay senedi, pay senedi endeksi, döviz, emtia, faiz gibi dayanak varlıklar üzerine yapılabilen YBA, içindeki dayanak varlığın ne olduğuna bakılmaksızın kaynakta kesilen %10 stopaj ile vergilendirildiği için de kolay getiri analizi yapılma imkanı sunuyor.



YBA’nın ilk ihraçcılarından olan Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, “Yatırımcılarımızın istediği vadede, istediği nominal büyüklükte ihraç edilen bir Ak Yatırım bonosu ile, istediği dayanak varlığa beklentileri dahilinde yatırım yapan bir türev ürünün birleşiminden oluşan YBA, çok kısa bir sürede müşterilerimizin ilgi odağı oldu. Ürünün tamamen kişiye özel tasarlanabilmesi yatırımcıların ihtiyaçlarına doğrudan cevap verebilir nitelikte. Risk almak istemeyen yatırımcılar için “anapara korumalı” şekilde sunabilirken, risk seven yatırımcılara yüksek getiri potansiyeli içerecek şekilde “getiri artırıcı” stratejiler de kurgulayabiliyoruz. İstenilen vade uzunluğunda ihraç edilebilen bu özel bono, bir ISIN koduna sahip ve yatırımcımız tarafından talep edildiği takdirde borsaya da kote edebiliyoruz. 2015 Ağustos ayı itibarıyla başladığımız YBA ihraçlarında, nominal büyüklüğün yaklaşık 250 milyon TL’ye ulaşması da piyasadaki liderliğimizin göstergesi. 2017 yılında da ürüne olan ilginin daha da artacağını öngörüyor ve ihracın dizayn edilmesinden yatırımcılarımıza sunulmasına kadar ki süreçte konusunda profesyonel kadromuzla, müşterilerimizin yatırımlarına değer katarak liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.



Yapılandırılmış Borçlanma Aracı; "pay senedi, pay senedi portföyü, endeks, emtia, döviz gibi değişken getirili bir dayanak varlık ile bono, tahvil gibi sabit getirili bir menkul kıymetin bileşiminden oluşan risk-getiri profili kurgulanan stratejiye göre değişiklik gösteren bir borçlanma aracı" olarak tanımlanıyor.



ISIN kodu, "Ulusal ve uluslararası sermaye piyasası işlemlerine söz konusu menkul kıymet işlemlerinin tam otomasyon ortamında gerçekleştirilmesi için menkul kıymetlere uluslararası standartlara uygun olarak, Türkiye'yi temsilen ilk iki harfi 'TR' olmak kaydı ile toplam 12 haneden oluşacak şekilde tanımlanan yegane uluslararası menkul kıymet tanımlama kodu" olarak biliniyor.

