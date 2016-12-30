2016’da Dolar 60 kuruş, Euro 55 kuruş değerlendi

Dolar yüzde 21, euro da yüzde 17 artışla, 2016 yılını yatırımcılarına yüksek reel kazanç sağlayarak geride bırakırken, Borsa İstanbul Endeksi'ndeki yükseliş de yüzde 10'u buldu.

'nın 30 Aralık saat 15.00 itibariyle yaptığı hesaplamalara göre; 1 Ocak 2016’da 2.92 lira olan dolar, 30 Aralıkta 3.52 liraya ulaşarak 1 yılda 60 kuruş kazandı. Euro da benzer şekilde 1 Ocak – 30 Aralık arasında 3.17 liradan 3.72 liraya yükselerek 55 kuruş değerlendi. Borsa İstanbul (BİST) Endeksi de 7 bin puandan çok artışla 77 bin puanı aştı.

Dolar ve euro, yıl boyunca iki kez hızlı yükseliş trendine girdi. İlk yükselme 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden sonra, ikincisi de başkanlık tartışmalarının başladığı Eylül ayından sonra gerçekleşti. Dolar ve euro, ikinci hızlı yükselişlerinde rekor üzerine rekor kırdı. ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesine denk gelen ikinci yükseliş döneminde TC Merkez Bankası’nın faiz kararı da yükselişi durduramadı.

21 Eylül’de 2.95 lira olan dolar, başkanlık söyleminin başlamasıyla Aralık ayı başına kadar 3.55’lere yükseldi. 5 Aralık günü dolar, tarihinin en yüksek seviyesi olan 3.55 lirayı gördü. Dolar 1 Kasım’da 3.11 liradan 1 Aralık’ta 3.49 liraya ulaşarak sadece bir ayda 38 kuruş değerlendi.

Euro da 21 Eylül’de 3.30 liradan işlem görürken 1 Kasım’da 3.44 liraya ulaştı. Euro, 5 Aralık günü tarihinin en yüksek seviyesi olan 3.75 liraya ulaştı. Euro da 3.44 lira ile başladığı kasım ayında 3.75’e yükselerek sadece kasım ayında 31 kuruş değerlendi.

BİST endeksi de 70 bin 518 puan ile başladığı 2016’da en düşük değeri 21 Ocak’ta 68 bin 568 puanla gördü. BİST Endeksi 2016’daki en yüksek değeri 19 Nisan’da 86 bin 344 puan ile gördü. 14 Temmuz’da 82 bin 590 puan olan endeks, 15 Temmuz'un ardından ilk işlem günü olan 18 Temmuz'dan itibaren sürekli düşerek 71 bin 595 puana kadar geriledi. Dövizin fırladığı Aralık ayı başında BİST’e yatırım yapanların azalmasıyla endeks 72 bin 520’ye kadar geriledi. BİST endeksi saat 15.00'te 77 bin 887 puan civarında işlem görüyordu.