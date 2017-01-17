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2016 yılında toplam 27.4 milyar liralık çek karşılıksız çıktı

İstanbul, 17 Ocak () - Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Aralık ayı çek raporuna göre 2016 yılında bankalara ibraz edilen çeklerin 27.4 milyar liralık bölümü "karşılıksız" çıktı. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi,...

2016 yılında toplam 27.4 milyar liralık çek karşılıksız çıktı

İstanbul, 17 Ocak () - Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Aralık ayı çek raporuna göre 2016 yılında bankalara ibraz edilen çeklerin 27.4 milyar liralık bölümü "karşılıksız" çıktı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Aralık ayı çek raporuna göre 2016 yılında bankalara ibraz edilen çeklerin sayısı 2015  yılına göre yüzde 7 azalarak 21.2 milyon adet oldu. Bu çeklerin parasal tutarı yüzde 5 artışla toplam 706 milyar liraya ulaştı.

Aynı dönemde, parasal tutarı 27.4 milyar lira olan 778 bin adet çek için karşılıksız işlemi yapıldı. Bir önceki yıla göre karşılıksız çeklerin adedinde yüzde 0.3 ve tutarında yüzde 0.5 oranında artış yaşandı. Öte yandan aynı dönemde karşılıksız işlemi yapılan 5 milyar lira tutarındaki 171 bin adet çek daha sonra ödendi. 

2016’da karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, adet bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.3 puanlık artışla yüzde 3.7 ve tutar bazında geçen yılın aynı dönemine göre 0.2 puan azalarak yüzde 3.9 olarak gerçekleşti.

Adet ve tutar bazında en fazla karşılıksız işlemi yapılan 5 il sırasıyla: İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa oldu. 

Tutar olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu il ise yüzde 9 ile Bilecik oldu. Bilecik’i sırasıyla, yüzde 8.3 ile Ardahan, yüzde 7.8 ile Hakkari, yüzde 7.7 ile Iğdır ve Kırıkkale takip etti. Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise Karabük, Edirne ve Çorum olarak sıralandı.

Adet olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu il ise yüzde 8.9 ile Hakkari oldu. Hakkari’yi sırasıyla, yüzde 8.1 ile Şırnak, yüzde 6.4 ile Mardin, yüzde 6.1 ile Kırıkkale ve yüzde 5.4 ile Iğdır ve Diyarbakır izledi. Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise Çankırı, Sinop ve Kastamonu olarak sıralandı.

 

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