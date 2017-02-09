2016 yılında Avrupa’da kurulan santrallerin yüzde 86’sı yenilenebilir enerji kullanıyor

İstanbul, 9 Şubat () - Avrupa’nın fosil yakıt kullanımını azaltma politikası çerçevesinde, Avrupa elektrik ağına geçen yıl katılan güç kaynaklarının yüzde 86’sını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu.

AB ülkelerinde 2016 yılı içinde kurulmuş toplam 24.5 GW’lık kapasitenin yüzde 86’sını 21.1 GW ile yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu ve 2014 yılındaki yüzde 79’luk yenilenebilir enerji payını geçti. Rüzgâr enerjisi Avrupa Birliği’nin ikinci en büyük kapasite faktörü olarak kömürün yerini aldı.

Rüzgar enerjisi endüstrisi örgütü olan WindEurope tarafından açıklanan verilere göre tarihte ilk defa kurulan santrallerin kapasitesinin yarıdan fazlasını rüzgar enerjisinin oluşturmasıyla Avrupa’nın en büyük ikinci enerji kaynağı, kömürün yerini alarak, gazdan sonra rüzgar enerjisi oldu. Kullanılan teknolojinin fasılalı olması sebebiyle Avrupa’nın enerji kaynakları arasında kömüre hala ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

2016 yılında en büyük rüzgar enerjisi kapasitesini en çok artıran ülke Almanya olurken, Fransa, Hollanda, Finlandiya, İrlanda ve Litvanya da rüzgar santrali kurulumlarında yeni rekorlar kırdılar.

WindEurope CEO'su Giles Dickson, “Kurulan santral sayısı iyi görünüyor, yatırım rakamları ise oldukça iyi. Ancak uzun vadeyi göz önüne alırsak AB üyesi olan 28 ülkeden sadece yedi tanesinin rüzgar enerjisi konusunda 2020 yılı sonrası için net politikaları mevcut. Üye ülkelere baktığımızda, birkaç yıl öncesinde gözlemlediğimiz yenilenebilir enerji politikalarını artık göremediğimizi fark ediyoruz” dedi.

Avrupa’nın 153.7 GW’lık rüzgar enerjisi kapasitesi toplam 918.8 GW’lık enerji kapasitesinin yanında küçük bir parça olarak görülürken, rüzgar enerjisi endüstrisi, sektörün hükümetleri fosil yakıt kullanan santralleri kapatmaya iterek, küresel iklim hedeflerine ulaşmayı sağlayacak kadar büyük bir büyüme göstereceğini umuyor.

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