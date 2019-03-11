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200 bin ton patatesten gümrük vergisi alınmayacak

ANKARA, () - RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 200 bin ton patates ithalatında gümrük vergisi, 20 Nisan'a kadar sıfırlandı. 'Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması' hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi...

200 bin ton patatesten gümrük vergisi alınmayacak

ANKARA, () - RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 200 bin ton patates ithalatında gümrük vergisi, 20 Nisan'a kadar sıfırlandı.
'Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması' hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, 200 bin ton patates, gümrük vergisi alınmadan ithal edilecek. Patatesteki vergi indirimi, 20 Nisan'a kadar sürecek. Gümrük vergisiz patateslerin dağılım yöntemi, başvuru ile kullanım usul ve esasları, Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek.

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