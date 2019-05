2. Future of Work Zirvesi’nin 3 Mayıs’ta Volkswagen Arena’da

İstanbul, 1 Mayıs () - Akbank’ın ana sponsorluğunda &NOW Business & Tech Week kapsamında düzenlenecek olan "Future of Work Zirvesi"nin (İşin Geleceği Zirvesi) ikincisi, 3 Mayıs’ta Volkswagen Arena’da yapılacak.

Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen zirvelerinden biri olan etkinlikte bu yıl “Olağanüstüyü İnşa Etmek İçin Gereken Olağan Nedir (What is the Ordinary to Build the Extraordinary)” konusuna odaklanılacak. Türkiye’den ve dünyadan tanınmış liderlerin konuşmacı olarak yer alacağı zirvede, yakın geleceğin dijital çağ organizasyonları için inşa edilen en iyi uygulamaları tartışılacak.

Zirvede ayrıca teknolojinin gelişimi ile sosyal hayattan iş dünyasına, her alanda yaşanan dönüşüm dünyasında otomasyon ve yapay zekanın etkisiyle işgücü ve çalışma şekillerindeki değişim konuları da ele alınacak.

Akbank ana sponsorluğunda düzenlenecek olan Future of Work Zirvesi’nde 10 seneyi aşkın süredir konuşulan ve en önemlisi, geleceği yaratan dijital dönüşümün temelinde insan odaklı “İş’in Geleceği Dönüşümü” konusunda Türkiye ve dünyadan başarılı uygulamalar tartışılacak.