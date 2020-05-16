19 Mayıs’ta Atatürk’ü sevdiği şarkılarla anıyor

Garanti BBVA, bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda çok özel bir projeye imza atıyor. Atatürk’ün sevdiği şarkılar, günümüzün sevilen genç sanatçılarının sesinden gençlerle buluşuyor.

Garanti BBVA, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Atatürk’ün sevdiği şarkılarla kutluyor. Bu yıl Atamızı anmak için çok özel bir projeyi hayata geçiren Garanti BBVA, gençleri bu çok özel şarkılarla, gençlerin büyük bir beğeniyle takip ettiği müzisyenler aracılığıyla bir araya getiriyor.

‘Şarkılarda Sen’ adlı projede, Zeynep Bastık ‘Yemen Türküsü’, Evrencan Gündüz ‘Bülbülüm Altın Kafeste’ Melike Şahin de ‘Fikrimin İnce Gülü’ şarkılarını kendi yorumlarıyla gençlerle buluşturacak.

Proje için bir araya gelen üç müzisyenin seslendireceği üç şarkıdan oluşan video klip 16 Mayıs Cumartesi günü Instagram ve Youtube başta olmak üzere bankanın sosyal medya kanalları üzerinden dinleyiciler ile buluşuyor. Aynı zamanda projede yer alan müzisyenler de kendi Instagram hesapları üzerinden paylaşımda bulunarak destek verecekler.

Proje ile ilgili konuşan Garanti BBVA Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi Direktörü Elif Güvenen, “Bu yıl, tüm dünya ile birlikte oldukça zorlu bir süreçten geçiyoruz ve birlik, beraberlik duygularını daha çok yaşamaya ihtiyacımız var. Birçok özel günde olduğu gibi 19 Mayıs’ı da bu sene farklı yaşıyor ve kutluyor olsak da yine her koşulda, tüm kalbimizle Atamızın yanında olduğumuzu göstereceğiz. Garanti BBVA olarak da bu özel günün ruhunu yaşatabilmek bizler için çok önemli. Bu nedenle her yıl farklı çalışma ve kampanyalarla özenle kutladığımız 19 Mayıs’ta bu yıl ‘Şarkılarda Sen’ dedik ve ulu önderimiz Atatürk’ü sevdiği şarkılarla anmaya karar verdik. Bunu da gençlerin çok severek dinlediği yine genç başarılı müzisyenlerimizle gerçekleştirmek istedik. Sonucunda da Atatürk’ün en sevdiği parçalardan oluşan üç

şarkılık, dinlemesi büyük keyif verecek çok özel bir video klip çalışması ortaya çıktı. Kimimizin unuttuğu, kimimizinse daha önce dinlemediği bu kıymetli şarkıları özellikle gençlerle buluşturmak bizim için de büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Bu özel çalışma için bize destek vererek projemizde yer alan değerli müzisyen arkadaşlarımıza da tekrar teşekkür ediyoruz.” dedi.

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR