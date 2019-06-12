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15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş cezaları iptal oldu

İstanbul, 12 Haziran () - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen panelvan, kamyonet tipindeki  araçlara kesilen cezalar iptal oldu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun"da, "25/6/2010...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş cezaları iptal oldu

İstanbul, 12 Haziran () - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen panelvan, kamyonet tipindeki  araçlara kesilen cezalar iptal oldu.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun"da, "25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Hizmetleri Hakkında Kanun'a aşağıdaki geçici madde eklendi:
"GEÇİCİ MADDE 5 – 1/1/2019 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilir."
 

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