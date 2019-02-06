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14 Şubat’a özel teknolojik kampanya

İSTANBUL, () - TEKNOSA, müşterilerine yarından (7 Şubat) itibaren 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel çeşitli kampanyalar sunacağını açıkladı. Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa’dan yapılan açıklamada, müşterilere 14 Şubat...

14 Şubat’a özel teknolojik kampanya

İSTANBUL, () - TEKNOSA, müşterilerine yarından (7 Şubat) itibaren 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel çeşitli kampanyalar sunacağını açıkladı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa’dan yapılan açıklamada, müşterilere 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel kampanyalar gerçekleştirileceği, 7 Şubat’tan itibaren her ürün grubunda farklı ve sürpriz kampanyaların olacağı bildirildi.

Akıllı telefonlardan tabletlere, aksesuarlardan küçük ev aletlerine kadar birçok ürüne Teknosa mağazalarından ve internet sitesinden ulaşılabilecek.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"7-15 Şubat arası Oppo, Samsung ya da Huawei için belirli modellerde telefon satın alanların aksesuardan küçük ev aletlerine farklı hediye kazanma şansı yakalayacak. Ayrıca, tüm tablet modellerinin ikincisi için yüzde 35, Samsung Watch kampanyası ile 9 Şubat’tan itibaren ikinci ürüne de yüzde 50 indirim yapılacak. Tıraş makinesi, saç sakal kesme kiti ve lazer epilasyon gibi tüm kişisel bakım ürünlerinde 14 Şubat tarihine kadar yüzde 50’ye varan indirimler sunulacak."

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