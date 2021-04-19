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128 Milyar dolar nerede? Maliye ve Hazine Bakanı Elvan açıkladı...

Son zamanların Türkiye gündemi "Merkez Bankası'nda 128 Milyar dolar ne oldu?" tartışmasına. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan geldi. Elvan, "128 milyar dolar" sorusuna ilişkin açıklama yaptı.

EKONOMİ 19.04.2021, 17:00 Murat Aydın
128 Milyar dolar nerede? Maliye ve Hazine Bakanı Elvan açıkladı...

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 128 milyon dolar  tartışmasına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan, "İşlemler Hazine hesapları üzerinden Merkez Bankası tarafından yapıldı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan' "128 milyar dolar" sorusuna ilişkin şöyle konuştu: 2017 yılından itibaren Hazine Müsteşarlığı ile Merkez Bankası arasında bir protokol imzalanıyor. Bu protokol çerçevesinde fe Hazine hesapları üzerinden MB döviz alım ve satım işlemleri gerçekleştiriliyor. Tabii bu soru gündeme gelir bu protokol imzalanmış ama bu protokolün yasal alt yapısı var mıdır?" diyen Bakan Elvan, "Bu yapılan protokol ve bu protokol çerçevesinde yapılan işlemler tamamen yasaldır, herhangi bir şekilde yasalara aykırı bir durum söz konusu  değildir" dedi.

NTV’de konuşan Bakan Elvan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Merkez Bankası bu rejim çerçevesinde zaman zaman finansal istikrarı sağlamak ve parasal aktarım mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi açısından iki türlü enstrümanı da zaman zaman kullanabilmekte. Bunlardan bir tanesi zorunlu karşılıklar diğeri ise döviz alım ve satım işlemleri. Geçmişteki MB’nın döviz alım-satım işlemlerine baktığımızda iki yaklaşım ortaya konulduğunu görüyoruz biri döviz-alım satım ihaleleri ikincisi de doğrudan döviz alım müdahaleleri. Döviz alım ve satım ihalelerinde önceden açıklanmak koşuluyla bu ihale gerçekleşiyor. Hemen sonra da ne kadar alım-satım gerçekleştiğini MB kamuoyuyla paylaşıyor. İkinci yöntem ise MB, olağanüstü bir oynaklık söz konusu olduğunda MB bu kez doğrudan alım veya satın müdahalesi yapabiliyor bu çerçevede de  işlemi gerçekleştirdikten 15 gün sonra da ne kadar alım-satım işlemi gerçekleştirdiğini kamuoyuyla paylaşıyor. Bunları neden anlattım? Bu yöntemlere ilave olarak 2017 yılından itibaren Hazine Müsteşarlığı ile Merkez Bankası arasında bir protokol imzalanıyor. Bu protokol çerçevesinde fe Hazine hesapları üzerinden MB döviz alım ve satım işlemleri gerçekleştiriliyor. Tabii bu soru gündeme gelir bu protokol imzalanmış ama bu protokolün yasal alt yapısı var mıdır? Bu soruyu cevaplandırmamız gerekir. Bu yapılan protokol ve bu protokol çerçevesinde yapılan işlemler tamamen yasaldır, herhangi bir şekilde yasalara aykırı bir durum söz konusu  değildir. "

#LütfiElvan #hazine #maliye #MerkezBankası #128MilyarDolar
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