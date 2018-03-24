1160 rakımdaki Pirinkayalar Geçidi’ne tünel yapılıyor

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), ()- ARTVİN ile Erzurum arasındaki sarp kayalıklar, dik ve keskin virajlar nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası olan bin 160 rakımlı Pirinkayalar Geçidi’nde 2 ay önce başlayan tünel yapım çalışmaları sürüyor.

Artvin’in Yusufeli ilçesi ile Erzurum’un Uzundere ilçeleri arasında yer alan, doğa harikası Tortum Gölü kıyısındaki Pirankayalar Geçidi, sarp kayalıklar, dik ve keskin virajlı yolları nedeniyle özellikle kış koşullarında sürücülerin korkulu rüyası. Bölgede trafiği rahatlatmak amacıyla Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tünel projesi geliştirildi. 2 bin 184 metre uzunluğunda tek tüp tünel ile bin 192 metre uzunluğunda bağlantı yolu yapılacak proje, 78 milyon liraya mal olacak ve 2021 yılında tamamlanacak. Proje ile bölgedeki sarp kayalıklardaki dik ve virajlı yokuşlar ortadan kalkacak, yol çilesi de sona erecek.

Sürücüler, tünelle birlikte ulaşımın kolaylaşacağını belirterek projenin en kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

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