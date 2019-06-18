10 kişiden yalnız biri kripto para teknolojisini tanımlayabiliyor

İstanbul, 18 Haziran () – Rusya merkezli siber güvenlik şirketi Kaspersky’nin yeni anketi, küresel kripto para birimleri adaptasyonun artmış olmasına rağmen, Türkiye’de söz konusu teknolojiyi anlayan yatırımcı sayısının oldukça düşük olduğuna dikkat çekti.

Kaspersky'nin “Keşfedilmemiş bölge: Tüketiciler neden hala kripto birimlerini benimsemekten çekiniyor” başlıklı raporu, Türkiye’de katılımcılar yüzde 28'inin kripto para hakkında bir fikir sahibi olduğunu ve birçoğunun bu teknolojiyi kullanmak istediğini, fakat yalnızca yaklaşık 10 kişiden birinin (yüzde 12) bu teknolojinin nasıl çalıştığını tam olarak kavrayabildiğini ortaya koydu.

Türkiye’de ankete katılanların yüzde 8.0’i, kripto para birimlerini oldukça istikrarsız bulduğunu, kullanmaya hazır hissetmek için bu teknolojinin daha istikrarlı hale gelmesi gerektiğini belirtti. Katılımcılar arasında kripto para birimlerinin kalıcı olmadığına dair bir algı olduğu da görülürken, katılımcıların yüzde 26’sı, kripto para birimlerinin “uğraşmaya değmeyecek gelip geçici bir eğilim” olduğuna inanıyor.

Kripto para birimlerine gösterilen ilgi de hafif artarken, katılımcıların dörtte biri olmak üzere yüzde 26’sı, kripto para birimi yatırımı bulunması da gelecekte yatırım yapmak istediğini söyledi.

Kaspersky, kripto para startup'ları hakkında yıllar süren siber güvenlik araştırmalarının ardından kripto para işletmeleri ve akıllı sözleşme geliştiricileri gibi kurumlara en iyi güvenlik uygulamalarını benimsemeyi, akıllı sözleşmeler için güvenliği kanıtlanmış çerçeveler kullanmayı ve herhangi bir olası güvenlik açığına karşı akıllı sözleşmenin üçüncü kişilerce değerlendirilmesini sağlamayı tavsiye ediyor.

Kaspersky Ticarileştirme Başkanı Vitaly Mzokov, anketle ilgili şunları söyledi:

"Kripto para teknolojisinin saldırıya açık olması, ana akım tarafından benimsenmesinin ve büyümesinin önünde bir engel. İnsanlar bu teknolojiyi gerçekten kullanmak istese bile, bin bir zorlukla kazandıkları parayı tam olarak anlamadıkları ya da güvenmedikleri bir şeye yatırma fikri buna mani oluyor.

“Tüm siber tehditlerde olduğu gibi, uyanık olmanın yerini başka hiçbir şey dolduramaz: Bir şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa büyük olasılıkla gerçek değildir. Kripto varlıklarınızı herhangi bir şekilde takas etmek istiyorsanız hesabınızın kimlik bilgilerinin güvenliğine dikkat edin. Uzun vadeli yatırımı veya kripto para birimlerini ödemeler için kullanmayı hedefliyorsanız kripto paranızı güvenli ortamlarda saklayın ve birden fazla cüzdan kullanın ya da hem yazılım hem donanım arasında paylaştırın. Ayrıca kripto para işletmelerinin de müşterilerinin yatırımlarını koruyabileceklerini etkin biçimde gösterecek şekilde örgütlenmesini teşvik ediyoruz."

Merkeleon gibi Kaspersky ortakları, kripto para birimlerinin istikrarını ve bunlara duyulan güveni artırmak için yasal pazar yeri platformları, çevrimiçi açık satış platformları, kripto para takasları ve kripto ödeme sistemleri geliştirdi.

Merkeleon Satış ve İş Geliştirme Başkanı Alexey Sidorowich, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Kripto paranın kesinlikle kendine göre avantajları var, fakat güvenlik ve teknolojinin çalışma biçimiyle ilgili endişeler sebebiyle birçok tüketici hala kripto paranın ne olduğunun farkında değil. Bu sektörün bir parçası olmak heyecan verici; fakat bu, güven üzerine kurulu bir sektör. Bu yüzden kripto para işletmelerinin ağlarını korumak ve müşterilerine güvence verebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapması büyük önem taşıyor."