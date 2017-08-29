10 günlük tatilde siber suç kurbanı olmayın

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu, Kurban Bayramı tatilinin siber suçlular için fırsat olarak değerlendirildiği uyarısında bulunarak kullanıcıların siber suç kurbanı olmaması için önerilerde bulundu.



Alev Akkoyunlu, yaptığı açıklamada, 10 günlük Kurban Bayramı tatili için “Özel günler, siber suçlular tarafından fırsat olarak değerlendiriliyor“ tespitini yaptı. Akkoyunlu, bu dönemde internetten ulaşan özel bayram mesajları ve ‘imkansız’ teklifler konusunda uyanık olmaya çağırdı. “Veri ve fotoğraflarınızı kurban etmeyin“ diyen Akkoyunlu, dijital olarak güvende kalmak için 7 öneride bulundu:



1) USB aygıtları ve diğer hafıza kartlarını virüslere karşı kontrol edin: Tatil döneminde seyahatler artıyor. Dolayısıyla film ve fotoğrafların depolandığı, paylaşıldığı USB hafıza kartlarının kullanımı da artıyor. Bu tür taşınabilir bellekleri kullanmadan önce güncel bir virüs tarayıcı ile tarayın. Ayrıca USB belleği takınca virüslerin bulaşabilmesine sebep olan AutoRun (otomatik çalıştır) özelliğini devre dışı bırakın.



2) Sistem yamalarını ihmal etmeyin: İşletim sisteminde oluşan açıklar, siber suçlular tarafından önemli bir virüs bulaştırma aracı olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle bilgisayarınızdaki güncelleme uyarılarını dikkate alın ve sistem yamalarını yüklemeyi ihmal etmeyin.

3) Seyahate çıkmadan önemli verilerinizi mutlaka yedekleyin ve güvenli bir ortamda saklayın. Böylece bilgisayarınız, tabletiniz veya telefonunuz çalındığı ya da kaybolduğu zaman verilerinizi de kaybetmemiş olursunuz.



4) İmkansız tekliflere aldanmayın! Kullanıcıların ilgisini çeken ‘Bedava‘, ‘Kazandınız‘ gibi mesaj ve e-maillere karşı uyanık olun. Gerçek olamayacak kadar güzel görünen tekliflere itibar etmeyin! 3 bin liralık telefon, 200 liraya teklif ediliyorsa, o tekliften uzak durun.



5) Ortak Wi-Fi noktalarından, gerekmediği sürece parasal işlemler yapmayın Güvenliği kuşkulu kablosuz internet noktalarında ya da internet kafelerde gerekmedikçe bankacılık işlemleri ya da online alışveriş yapmayın. Özel bilgileriniz başkaları tarafından görüntülenebilir.

6) Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonunuz için her zaman güncel bir antivirüs yazılımı kullanın.



7) Bilgisayarınızı virüslere karşı tarayın: Fırsat buldukça bilgisayarınızı, tabletinizi olası virüs bulaşmalarına karşı online tarayın.